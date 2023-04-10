Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, подводя итоги встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, отметил необходимость наращивания сотрудничества в области энергетики между двумя странами, передаёт BaigeNews.kz.

"Особое внимание мы уделили наращиванию сотрудничества в области энергетики. Сегодня нашей приоритетной задачей является дальнейшая диверсификация поставок энергоресурсов на мировые рынки. Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг – увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера", - сказал Токаев.

Он также отметил важность раскрытия потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута.

"Речь идёт о совершенствовании логистических услуг, создании единых транспортных операторов, модернизации технических и тарифных условий, устранении административных барьеров и формировании замкнутого логистического цикла", - пояснил президент.

Также, по словам главы государства, большое значение имеет эффективная реализация Дорожной карты по развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы.

"Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны. Все эти меры, а также тесное взаимодействие с нашими международными партнёрами, позволят гарантировать стабильность и оперативность доставки грузов по направлению "Восток – Запад", - сказал Токаев.

Глава государства также сообщил, что правительствам двух стран поручено определить крупные проекты для совместного запуска. По мнению президента, огромный потенциал для взаимовыгодного сотрудничества имеется в сфере сельского хозяйства.

По итогам прошлого года объём двусторонней торговли продукцией агропромышленного комплекса вырос в три раза и составил 146 миллионов долларов. Таким образом, на долю сельского хозяйства сегодня приходится более трети общего товарооборота между Казахстаном и Азербайджаном.

Глава государства сообщил и о работе по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспия.