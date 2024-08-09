"Мы твердо придерживаемся формулы "Успешная Центральная Азия – это успешный Казахстан" - Токаев
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Президент подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным, передаёт BaigeNews.
"На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы "Успешная Центральная Азия – это Успешный Казахстан". Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы", – подытожил Глава государства.
В завершение Президент Казахстана пожелал Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.
В ходе Консультативной встречи также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Самое читаемое
- Держали в секс-рабстве и накачивали наркотиками: над 16-летней девочкой издевались в Кызылорде
- О состоянии родившей 19-го ребенка жительницы Петропавловска рассказали в облздраве
- Токаев опубликовал статью о ренессансе Центральной Азии
- Казахстанский боксёр Нурбек Оралбай завоевал серебряную медаль Олимпиады-2024
- Информацию о разовой выплате казахстанцам прокомментировали в Минтруда