"Мы твердо придерживаемся формулы "Успешная Центральная Азия – это успешный Казахстан" - Токаев

Президент подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным, передаёт BaigeNews.

"На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы "Успешная Центральная Азия – это Успешный Казахстан". Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы", – подытожил Глава государства.

В завершение Президент Казахстана пожелал Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву больших успехов на посту следующего председателя Консультативной встречи.

В ходе Консультативной встречи также выступили Президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.