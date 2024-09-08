Мы тщательно подготовились к приёму гостей — Роман Скляр об Играх кочевников

Председатель организационного комитета V Всемирных игр кочевников, первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр рассказал о том, как организаторы готовились к масштабному спортивному событию, передает BaigeNews.kz.

"С традиционным казахским гостеприимством мы тщательно подготовились к приему гостей этого значимого события. Были построены специальные спортивные объекты и инфраструктура, а также создан этноауыл, отражающий культурное наследие тюркского мира и нашу общую историю", — сказал Роман Скляр.

Напомним, почётными гостями мероприятия, состоявшегося на стадионе "Астана арена", стали главы и представител Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Татарстана, Республики Саха, Монголии, а также президент Всемирной конфедерации этноспорта, руководители таких международных структур, как ЮНЕСКО, СВМДА, Всемирная туристская организация ООН, Организация тюркских государств, ТЮРКСОЙ, Тюркский инвестиционный фонд, Парламентская ассамблея тюркских государств, Исламское содружество спорта, Исламская организация по продовольственной безопасности, а также специальный представитель Европейского Союза по Центральной Азии и другие официальные лица.

Частью грандиозного шоу, посвящённого открытию Игр стал парад стран-участников. И первым флагом, который вынесли на сегодняшней церемонии открытия был флаг Казахстана. Его презентовали дети разных этносов.

Выступая перед участниками и гостями, президент страны Касым-Жомарт Токаев назвал игры кочевников — особенным проектом.

Зрителям показали театрализованное представление, посвященное богатой культуре и истории, традициям и обычаям кочевой цивилизации, а также сохранению нашего общего дома – Земли. Также на открытии звучал уникальный голос Димаша Кудайбергена.