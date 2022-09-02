"Мы стоим на пороге новой политической эпохи". Мажилисмен о президентском послании в проекте "20:22"

О том, что даст ограничение срока президентства в Казахстане, новых политических силах и амнистии для участников январских событий ведущим спецпроекта "20:22" на Youtube-канале BaigeNews.kz рассказал депутат мажилиса парламента Ерлан Саиров.

Главным постулатом нынешнего Послания мажилисмен назвал ограничение срока президентства до одного без права на переизбрание.

"За один срок никакая политическая личность не сможет создать свою политическую, экономическую "группировку", которая хотела бы узурпировать (власть). Сейчас будут законодательные изменения в части партийного строительства. Я думаю, что буквально за два-три месяца появятся новые политические силы со своими программами. Мы стоим на пороге новой политической эпохи", - сказал Ерлан Саиров.

По мнению мажилисмена, грядущие президентские и парламентские выборы должны дать возможность молодёжи реализовать свои политические амбиции.

"Многие говорят, почему у нас нет новых политических лиц. Да потому что за 30 лет министрами становились либо близкие родственники очень "высоких" людей или те, которые в какой-то мере являлись "удобными" людьми. Если население увидит новые политические лица с оригинальной политической платформой, с новым видением будущего нашей страны, почему бы их не выдвигать на должности министров, вице-министров? Мы в любом случае должны прийти к плюралистическому обществу, когда много будет разных идей и мнений. Для этого мы должны дать возможность населению самим избирать – это суть демократии", - заявил депутат.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу, объявил разовую амнистию для участников январских событий. Саиров считает, что таким людям надо дать возможность начать новую жизнь.

"Термин "справедливость" является синонимом термина "законность". Вот январские события. В начале, конечно, были законные и справедливые требования граждан. Но потом определённые политические силы, реваншисты, они воспользовались чаяниями людей. Есть определённые лица, которые стали инструментом в (чужих руках), к таким людям надо проявить гуманизм. Я со многими встречался – у них есть семьи, дети. Попав в такую ситуацию … очень многие сожалеют. Таким людям надо дать возможность начать новую жизнь", - говорит мажилисмен.

Полная версия интервью ниже.