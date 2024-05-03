Мы стали зависимы друг от друга – Бишимбаев о жизни с Нукеновой

Куандык Бишимбаев отрицает систематические побои и истязания Салтанат Нукеновой и, как и ранее, настаивает на том, что за всю их совместную жизнь у них было всего три конфликта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Экс-министр выступил в суде.

"Что касается обвинения меня в истязаниях. В ходе судебного следствия, осмотров моего телефона, телефона Салтанат вы видели, что у нас были ссоры, но систематических побоев (не было - Прим. ред.). У нас были ссоры, где действительно я проявил рукоприкладство. Это было 9 марта, 20 октября и 9 ноября. 20 октября и на мне были побои, и на ней были побои, синяки были и у меня, и у неё. Я не признаю обвинение в нанесении систематических побоев, истязаниях или в том, что она находится в психологической или какой-то иной зависимости от меня", - сказал подсудимый.

Отношения с погибшей Салтанат Нукеновой он назвал зависимыми друг от друга.

"Сложилось наши отношения так, что мы стали зависимы друг от друга. Как-то так оно сложилось. Наша семейная жизнь, любовь друг к другу, долго находиться вместе – у нас возникали разногласия, а расставаться – и каждого обратно тянет друг к другу. И никто никого не пытался тут ввести в заблуждение. Эту проблему мы пытались решить, посещая семейного психолога. Я посещал отдельно своего, чтобы решить проблему с доверием, которая у меня возникла в связи с добрачными отношениями, которые были у Салтанат. Как мог я старался решать", - сказал на прениях Бишимбаев.

Напомним, на протяжении двух дней в суде проходили прения сторон, где выступили сторона гособвинения, потерпевший и его защитники, адвокаты Бишимбаева и Байжанова. Завтра в суде продолжит своё выступление Бишимбаев. Затем слово дадут Байжанову.

Напомним, 31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления).