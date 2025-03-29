Мы – союзники: Мирзиёев отметил важность своего визита в Казахстан
Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, подчеркнул президент Узбекистана.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил важность встречи с Касым-Жомартом Токаевым для укрепления двусторонних связей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Я очень благодарен, что Вы на малой родине, именно в Алматы, меня встречаете так дружественно, как полагается нашим двум народам. Я от имени себя, от имени народа очень благодарен Вам за это. На самом деле наши отношения стали совершенно другие за последние годы. Мы – союзники. Благодаря нашим личным отношениям многие вопросы решаются, и все то, о чем мы договариваемся, получается. Есть реальные результаты. Я искренне хочу Вас поздравить с успехами Казахстана. Экономика развивается, успехи хорошие. Первый квартал завершился с ростом 5,4 %. Я приехал с большой командой. Хотя у нас неофициальная встреча, но каждая такая неофициальная встреча дает большой импульс нашим отношениям, нашим всем договоренностям", – заявил Шавкат Мирзиёев.
Собеседники обстоятельно обсудили перспективы взаимодействия в политической, торгово-экономической, транспортно-транзитной, инвестиционной, энергетической и водной сферах, а также в промышленной кооперации и туризме. Особое внимание было уделено развитию культурно-гуманитарных контактов.
Отдельно были рассмотрены вопросы региональной и международной повестки дня.
По итогам переговоров Президенты подчеркнули твердую приверженность курсу на дальнейшее углубление казахско-узбекского стратегического партнерства.
Напоммним, Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан с рабочим визитом. В аэропорту Алматы его тепло встретил Президент Касым-Жоммарт Токаев. Главы двух стран осмотрели горнолыжный кластер Алматы и познакомись с проектом дальнейшего развития Медеу, а затем провели неформальную встречу.
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