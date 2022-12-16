"Мы состоялись как государство" - политолог Башимов о Дне независимости

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Председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Марат Башимов поделился мыслями о казахстанской независимости, передаёт BaigeNews.kz.

В 1991 году во время обретения страной нового статуса будущий политолог находился в России и не без гордости воспринял новость о Родине.

"Я тогда учился в аспирантуре МГУ имени Ломоносова. Как любой казахстанец за рубежом, я переживал вдвойне. И испытал огромную гордость за свою страну. Ведь в 1989 году, когда я впервые выезжал в США, мне пришлось проходить через долгую процедуру оформления паспорта, так как власти не выпускали людей свободно из страны. Теперь мы свободны в передвижениях", - поделился воспоминаниями М. Башимов.

Эксперт также рассказал, что именно независимость дала Казахстану:

"В 1991 году Казахстан принял конституционный закон о государственной независимости РК, последним из стран постсоветского пространства. Этот законопроект важен с правовой точки зрения. Когда мы говорим про суверенитет, мы имеем в виду право на государственное определение, право вести внутреннюю и внешнюю политику, распоряжаться своей территорией, символикой, атрибутами. Поэтому эта дата имеет огромное общественно-политическое значение".

С обретением независимости изменилось и положение Казахстана на геополитической арене.