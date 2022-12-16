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  • "Мы состоялись как государство" - политолог Башимов о Дне независимости
ortcom.kz Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50
80
Фото: ortcom.kz

"Мы состоялись как государство" - политолог Башимов о Дне независимости

Председатель Общественного совета Агентства по противодействию коррупции РК Марат Башимов поделился мыслями о казахстанской независимости, передаёт BaigeNews.kz.

В 1991 году во время обретения страной нового статуса будущий политолог находился в России и не без гордости воспринял новость о Родине. 

"Я тогда учился в аспирантуре МГУ имени Ломоносова. Как любой казахстанец за рубежом, я переживал вдвойне. И испытал огромную гордость за свою страну. Ведь в 1989 году, когда я впервые выезжал в США, мне пришлось проходить через долгую процедуру оформления паспорта, так как власти не выпускали людей свободно из страны. Теперь мы свободны в передвижениях", - поделился воспоминаниями М. Башимов.

Эксперт также рассказал, что именно независимость дала Казахстану:

"В 1991 году Казахстан принял конституционный закон о государственной независимости РК, последним из стран постсоветского пространства. Этот законопроект важен с правовой точки зрения. Когда мы говорим про суверенитет, мы имеем в виду право на государственное определение, право вести внутреннюю и внешнюю политику, распоряжаться своей территорией, символикой, атрибутами. Поэтому эта дата имеет огромное общественно-политическое значение". 

С обретением независимости изменилось и положение Казахстана на геополитической арене. 

"Почему говорят "территориальная целостность, нерушимость границ"? Потому что это основные принципы международного права. И мы стали равным субъектом международного права, приобретя свой государственный суверенитет. Нас уважают, мы состоялись как государство. Устав ООН для нас определяющий. Но важно, чтобы гражданин был удовлетворён своим государством, оно всегда должно стараться помогать своим гражданам. Это основа справедливого государства", - заключил Башимов. 

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#День независимости #Независимость #Казахстан #суверенитет
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:50
80
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