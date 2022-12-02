Мы со всеми проблемами справимся - Крук о ситуации с отоплением в Экибастузе

30 домов остаются отключенными от отопления в Экибастузе. О ситуации в городе доложил временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передаёт BaigeNews.kz.

"На утро у нас было отключено 49 жилых домов. Вечером мы имеем совсем другую картину – подключили ЦТП-52, завели теплоноситель на тепловые узлы в шести домах. Итак, на 18:00 у нас 11 домов отключенных по ЦТП-52 и 19 домов в микрорайонах 5а и 6 - в общей сложности 30 жилых домов", - сказал Крук.

Он пояснил, что в некоторых зданиях отапливаются не все стояки.

"К примеру, на дом подали тепло. Но ещё не все жители вернулись в квартиры - кто-то в командировке, либо уехали в Астану, Алматы. Сегодня ключи с таксистом передавали, чтобы мы попали в дом. У некоторых стояли чугунные батареи, и они хотят именно такие. А сейчас продают в основном алюминиевые. Приходится искать... Для того, чтобы не останавливать весь дом, стояк глушится. Поэтому в некоторых комнатах нет отопления. Я это признаю. Но я вас уверяю, мы со всеми этими проблемами справимся", - заверил аким.