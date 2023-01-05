Мы смогли избежать национальной катастрофы- Ерлан Карин о январских событиях

В день годовщины трагических январских событий государственный советник нашей страны Ерлан Карин проанализировал события тех дней, передаёт BaigeNews.kz.

На его взгляд, изначально мирными акциями протеста воспользовались реакционные силы, которые спровоцировали массовые беспорядки и пытались совершить государственный переворот.

"Их главной целью было повернуть вспять проводимые преобразования и сохранить старые порядки. Наша страна тогда столкнулась с реальной угрозой сползания в хаос и анархию. Счет шел буквально на минуты. Ценой вопроса, без всякого преувеличения, было сохранение нашей государственности", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, только благодаря сплоченности гражданам и решительным действиям президента госпереворота удалось избежать.

"Мы смогли избежать национальной катастрофы и стабилизировать ситуацию. Власти государств, прошедших через подобные кризисы, как правило, стараются "законсервировать" ситуацию, "забетонировать" политическую систему или, попросту говоря, "максимально закрутить гайки". У нас же движение в сторону либерализации и демократизации не только не было остановлено, а наоборот, ускорилось", - подчеркнул Карин.

Он отметил, что по инициативе президента в стране начался динамичный и всесторонний процесс модернизации. Стратегический курс Главы государства получил широкую общественную поддержку, о чем свидетельствуют результаты конституционного референдума и внеочередных президентских выборов.