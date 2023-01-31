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Мы сдвинулись с мёртвой точки - Кульгинов об ЛРТ
Экс-аким Астаны, ныне вице-премьер-министр Алтай Кульгинов высказался о ситуации с ЛРТ, передаёт BaigeNews.kz. Журналисты поинтересовались у него этим в кулуарах заседания Правительства РК.
"Проект ЛРТ не относится к моей компетенции, я не курирую. Это вопрос акимата. Когда я занимался этой работой, я много раз говорил, информировал. По итогам 2022 года можно сказать, что мы сдвинулись с мертвой точки. На этот проект выделено порядка 50 миллиардов тенге. Акимат города уже продолжает работу. Там вынос инженерных сетей, подготовка балок, сооружений, строительных конструкций. Нужно понимать, что зимой темпы снижаются. Здесь самое главное, что выделеные средства на контроле. Там были долги перед китайским консорциумом, часть их закрыта. Ещё оплата произошла за подвижной состав, работа идёт, мы сдвинулись с мёртвой точки. Этот проект нужно закончить", - сказал Алтай Кульгинов.
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