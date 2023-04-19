Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись — глава государства

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Касым-Жомарт Токаев раскритиковал реформу, направленную на внедрение института ОСИ, передаёт BaigeNews.kz.

"В обществе активно обсуждается вопрос эффективного управления жилым фондом. Реформа, направленная на внедрение института ОСИ, не доведена до конца. Наряду с ОСИ по-прежнему функционируют КСК. Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись. В таких условиях главная задача — обеспечить людей качественными и прозрачными услугами — не выполняется", — заявил президент.

В то же время, по его словам, эта реорганизация предполагала создание первой ступени в системе местного самоуправления.

"Поэтому оставлять без должного внимания эту задачу нельзя. В целом, требуется выверенная инфраструктурная политика", — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее на совещании президент раскритиковал обустройство городов, заявив, что они выглядят очень плохо.