"Мы разные, но мы равные" – Токаев о национальном единстве
Президент Казахстана заявил: дискриминации в стране не было и не будет.
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Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении вновь подчеркнул важность принципов равенства, справедливости и межэтнического согласия как краеугольных основ государственной политики. Глава государства заявил, что Казахстан сохраняет и развивает уникальную модель общественного согласия, признанную на международной арене, передаёт BaigeNews.kz.
"В Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности — это и есть истинная справедливость", — отметил Токаев.
По его словам, в стране обеспечены все условия для свободного развития языка, культуры и традиций всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Национальная идентичность народа формируется на основе патриотизма, гражданственности, взаимного доверия и ответственности.
Президент особо подчеркнул, что государственная политика всегда основывается на реальной ситуации и отказывается от популизма в пользу взвешенных решений. Ключевым принципом межэтнических отношений остаётся формула:
"Мы разные, но мы равные".
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