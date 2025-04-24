"Мы разные, но мы равные".

Президент Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении вновь подчеркнул важность принципов равенства, справедливости и межэтнического согласия как краеугольных основ государственной политики. Глава государства заявил, что Казахстан сохраняет и развивает уникальную модель общественного согласия, признанную на международной арене, передаёт BaigeNews.kz.

"В Казахстане никогда не было дискриминации людей по этническому, языковому или религиозному признаку. Всем гражданам предоставлены равные возможности — это и есть истинная справедливость", — отметил Токаев.

По его словам, в стране обеспечены все условия для свободного развития языка, культуры и традиций всех этносов, проживающих на территории Казахстана. Национальная идентичность народа формируется на основе патриотизма, гражданственности, взаимного доверия и ответственности.

Президент особо подчеркнул, что государственная политика всегда основывается на реальной ситуации и отказывается от популизма в пользу взвешенных решений. Ключевым принципом межэтнических отношений остаётся формула: