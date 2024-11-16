Мы работаем себе в ущерб: предельную цену на автогаз просят поднять в Шымкенте

Владельцы авто- и газозаправочных станций Шымкента жалуются на нехватку автогаза. По их словам, выделяемых объёмов хватает всего на две-три недели полноценной работы. Как следствие, водители авто, машины которых оборудованы газобаллонным оборудованием (ГБО), жалуются на дефицит топлива, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Владельцы АЗС и ГЗС просят увеличить им объём поставок газа.

"Выделяемого для нашей компании объёма автогаза нам хватаем на 15-20 дней. После этого заправки простаивают. Если же закупаем газ по коммерческой цене, то до 22 числа можем протянуть. Каждый месяц около двух недель наши заправки не работают. А коммерческий газ мы вынуждены покупать, потому что есть механизм распределения объёмов. Например, если мы коммерческий объём покупаем, то у нас по механизму на следующий квартал объём уже растёт. Конечно, мы практически ничего не зарабатываем. Эта ситуация с начала года", – говорит представитель компании-владельца АЗС Богенбай Жарылкасын.

По словам предпринимательницы Жаннат Досановой, АЗС и ГЗС закупать оптом коммерческий газ невыгодно, поскольку они обязаны продавать его в розницу по цене вдвое ниже – по установленной государством предельной стоимости.

"Нам ставят условие: мы будем выделять вам дополнительный объём газа по социальной цене, если вы будете покупать коммерческий газ. Коммерческая цена сейчас – 130 тенге литр, а продавать я его должна по 70 тенге. Это не абсурд!? Я должна изначально себе в ущерб идти. Кроме того, этот коммерческий газ не найдёшь", – говорит Жаннат Досанова.

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Как отмечают владельцы ГЗС, им нужно зарабатывать, чтобы закрывать свои обязательства перед сотрудниками и оплачивать аренду за занимаемую землю.

"Мы платим арендную плату, у некоторых она доходит до 300 тысяч тенге в месяц. И им всё равно, есть у меня газ или нет, я должна им эти деньги отдавать. А нам дают всего один вагон газа. И мы уже какой месяц сидим и не работаем. Это убивает бизнес", – говорит предпринимательница.

По её словам, государству необходимо повысить предельную стоимость розничной реализации автогаза. Экономически обоснованная цена газа позволит обеспечить устойчивость поставок и поддерживать качественное обслуживание потребителей.

"Национальная палата предпринимателей должна поднимать эти вопросы в правительстве. Вот сейчас перед этим совещанием я просто посмотрела цену на нефть марки Brent. Она упала до 74 долларов, если перевести на наши деньги, то цена одного литра непереработанной нефти должна быть 223 тенге. После переработки, c учётом всех затрат, цена газа должна быть сейчас 120 тенге. Это объективная экономическая цена. В конце концов, нефтегазовая отрасль даёт Казахстану 60% бюджета, даёт налоги. Если у нас рынок заставляют по коммерческой цене покупать газ, почему нам не разрешают продавать по той цене, которая была бы объективной. Хотя бы на 15%, никто не ищет прибыль 200%. Почему держат цену?", – недоумевает предпринимательница.

В управлении энергетики и инфраструктурного развития города говорят, они бы и рады увеличить объём выдаваемого предпринимателям автогаза, но не могут. Республика выделяет Шымкенту такой же объём, как и в прошлом году, тогда как количество транспорта на ГБО интенсивно увеличивается.

"Нехватка газа ежемесячно составляет 20-25%. У нас в начале года общая заявка от субъектов бизнеса составляла порядка 8-9 тысяч тонн, сейчас это более 10 тысяч тонн. Тогда как потребление увеличивается: с 2022 года по сегодняшний день количество автомобилей на ГБО выросло на 35%. А объёмы, выделяемые министерством энергетики в Шымкент, сопоставимы с прошлым годом. Объёмы остаются на том же уровне, а потребление растёт очень быстрыми темпами. Сейчас мы проводим переговоры с Минэнерго, чтобы на 2025 год нам увеличили выделяемый лимит хотя бы до 10 тысяч тонн. Точные цифры я сейчас назвать не могу. Будем договариваться, потому что у них есть свои правила распределения автогаза", – говорит Самат Мергенов, заместитель руководителя управления энергетики и инфраструктурного развития города Шымкент.

В департаменте агентства по защите и развитию конкуренции Шымкента говорят, что некоторые предприниматели обращаются к ним за защитой своих интересов. Так, в этом году один представитель компании-владельца газозаправочной станции подал жалобу на то, что ему сократили объём выдаваемого автогаза.

"Организация обратилась к нам с заявлением на несправедливое распределение. Мы в ходе рассмотрения заявления установили, что действительно так оно и было. Параллельно эта организация обратилась в суд. Суд подтвердил, что со стороны управления энергетики и инфраструктурного развития были допущены нарушения, но это не обернулось расследованием и штрафными санкциями. Мы вынесли уведомление в адрес управления энергетики о том, что в их действиях есть нарушения в сфере антимонопольного законодательства, выраженные в действии, либо бездействии, которые были направлены на ущемление прав субъекта. В результате компании дополнительно выделили 72 тонны сжиженного газа, но это только после решения суда. Здесь действует принцип мягкого права. Мы сразу не бежим проверять, вмешиваться в деятельность субъекта. На первоначальной стадии направляется уведомление, если все вопросы исчерпаны, то проверка не осуществляется", – говорит Ернар Косбаев, руководитель департамента АЗРК по Шымкенту.

В Казахстане повсеместно наблюдается дефицит автогаза. В первую очередь, это связано с высоким спросом, обусловленным увеличением количества автомобилей на ГБО. Число последних продолжает расти, поскольку газ остаётся самым доступным по цене видом топлива, особенно на фоне роста стоимости бензина и дизтоплива. Именно поэтому предприниматели просят государство поднять предельные цены розничной реализации автогаза. По их прогнозам, в таком случае темпы роста количества автомобилей на ГБО, вероятнее всего, снизятся.