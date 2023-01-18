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Мы просто сжимаем пружину - эксперт о сдерживании цен на топливо
Цены на топливо в Казахстане будут расти. Об этом заявил финансовый аналитик Андрей Чеботарёв. Он бъяснил, почему, так происходит, передаёт BaigeNews.kz.
"Мы большая растущая страна. За последние пять лет объёмы производства бензина выросли на 67%, дизеля на 32%. Наши НПЗ работают на 100% мощности, и всё равно иногда случаются проблемы с поставками на внутренний рынок, чего стоит история с дизелем в этом году, которая обнажила системные проблемы в отрасли.
По прогнозам наша экономика будет расти по 4% и более в год до 2027 года, а это потребует от страны дополнительных мощностей в производстве энергоносителей — экономика без энергии расти не может.
Цены на топливо у нас не пересматривались с осени 2021 года, а Казахстан стабильно входит в десятку стран с самым дешевым топливом на планете. При этом переток в соседние страны из-за значительной разницы в цене не прекращается, а контрабандистов ловят почти каждую неделю.
При текущей бизнес-модели отрасли, когда сырьё поставляется на внутренний рынок по себестоимости, а цена топлива ограничена ни о каком новом крупном НПЗ и речи быть не может. В текущих условиях его не выгодно строить, а взваливать эту ношу на бюджет по меньшей мере глупо.
Дальнейшее сдерживание цен может привести к необходимости их резкого роста для обеспечения немедленного импорта нефтепродуктов из соседней России, чтобы просто покрыть внутренний дефицит, который образуется из-за роста потребления и невозможности расширения производства. Цены в России выше почти в два раза. Мы просто сжимаем пружину.
Кажется, что пора вынимать голову из песка и пытаться реанимировать отрасль, убирая искусственные ограничения и объясняя необходимость плавного и постепенного роста цен до экономически обоснованных. Ведь цены на топливо это и зарплаты рабочих и рабочие места".
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