"Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством" — Токаев

Фото: akorda.kz

На церемонии инаугурации вновь избранный президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших выборах, на которых одержал победу, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с требованиями Конституции предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор", — сказал глава государства.

Он отметил, что, по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов, выборы прошли справедливо и открыто.

"Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями. Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства", — заявил президент.

Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более шести миллионов казахстанцев, или 81,31 процента граждан страны.

Торжественная церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости. Глава государства принёс присягу народу.