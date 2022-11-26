Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством — Президент

На церемонии инаугурации вновь избранный Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о прошедших выборах, на которых одержал победу, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с требованиями Конституции, предстоит кардинальное обновление всех ветвей власти. Президентские выборы открыли новый политический сезон. Избирательная кампания продлилась около трех месяцев. За этот период высказывались разные мнения, состоялись содержательные дискуссии о будущем нашей страны. Граждане показали неравнодушное отношение к своему будущему. Стало очевидным, что гражданское общество стало полноценным институтом. На политической арене появились новые личности. 20 ноября народ сделал свой выбор", — сказал глава государства.

Он отметил, что по оценке наблюдателей, экспертов и журналистов выборы прошли справедливо и открыто.

"Особенно высокой была активность народа. Некоторые граждане приходили на избирательные участки целыми семьями. Прошедшая кампания показала, что интересы страны объединяют всех нас. Во все времена у наших предков единство народа было превыше всего. Мы продемонстрировали миру, что являемся современным и цивилизованным государством и храним верность пути наших отцов и дедов. Таким образом, мы вновь доказали силу нашего единства", — заявил Президент.

Напомним, что президентские выборы состоялись 20 ноября. За Токаева проголосовали более 6 миллионов казахстанцев или 81,31 процента граждан страны.

Торжественная церемония инаугурации проходит во Дворце Независимости. Глава государства принёс присягу народу.