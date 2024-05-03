Мы приступили ко второму этапу – сбору стройматериалов и практической помощи после паводков – АНК

Почти 20 лет назад Александр Урмашов посвятил свою жизнь деятельности Ассамблеи народа Казахстана Карагандинской области. Вовремя недавно прошедшей XXXIII Сессии АНК Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил ему благодарность за сохранение единства и согласия в обществе. В интервью BaigeNews.kz Александр признался, что эта награда вызвала особое чувство гордости.

Уроженец города Сатпаев Александр Урмашов еще с детства был окружен культурой полиэтничности: его друзья и знакомые являлись представителями разных национальностей. Более того, школа в которой он учился (СШ №14), активно продвигала ценности Ассамлеи народа Казахстана, дружбы, единства и сплоченности, поэтому будучи еще учеником старших классов он приобщился к деятельности АНК через работу в этнокультурных объединениях, или, как их называли тогда, национально-культурных центрах.

"После переезда в Караганду для получения высшего образования, продолжил работу в составе областной АНК, который ныне является руководителем РОО "Ассамблея жастары" по Карагандинской области. Отмечу, что с 2013 года руковожу молодежным крылом румынского культурного общества "Дакия", расположенного в Караганде. Здесь тоже очень много инициатив, направленных на популяризацию, в первую очередь, казахской культуры зарубежом и приобщения народа Казахстана к культурным особенностям румынского этноса", – говорит Александр Урмашов,

В следующем году будет 20 лет, как Александр Урмашов посвятил свою судьбу АНК. За годы работы, по его словам, проведено и реализовано очень много социальных и культурных проектов, среди которых однозначно выделяются проекты "Біз біргеміз!", "Уроки мира и согласия", фестивали этнических культур, акции "Асар" и "Караван милосердия" и множество других.

"Если говорить про деятельность молодежного крыла, то я уже порядка семи лет руковожу различными молодежными организациями при АНК Карагандинской области. В 2017 году был создан Координационный Совет молодежи АНК области и мне доверили его возглавить. Позже, поддержав республиканскую инициативу, мы преобразовали его в региональный штаб республиканского молодежного движения АНК "Жаңғыру жолы", где я также работал руководителем", – вспоминает Александр Урмашов.

В 2021 году Глава государства на заседании Совета АНК озвучил необходимость трансформации молодежного крыла АНК посредством создания РОО "Ассамблея жастары" – организации с иным форматом деятельности, нацеленной на конкретную и точечную работу с молодежью. Уже в январе 2022 года в Караганде было зарегистрировано областное Представительство, которое также возглавил наш собеседник.

"Для меня участие в работе XXXIII Сессии Ассамблеи народа Казахстана непосредственно из Акорды было абсолютной неожиданностью. Когда сказали, что выступлю перед Главой государства, рассказав о той работе, которую сегодня проводят волонтеры АНК в регионах страны, даже немного растерялся. О том, что в ходе Сессии меня наградит Президент, я не знал. Это стало дня сюрпризом и потрясением в хорошем смысле слова", – говорит руководитель РОО "Ассамблея жастары" по Карагандинской области.

Фото: Акорда

Ранее Александра Урмашова награждали юбилейной медалью "Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл" и высшей наградой АНК – "Қазақстан халқы Ассамблеясының қоғамдық "Бiрлiк" алтын медалi".

"Благодарность, врученная самим Президентом, – это особая гордость. Она олицетворяет общий труд всех ребят из РОО "Ассамблея жастары", которые в круглосуточном режиме сейчас на передовой: помогают спасателям, собирают и отправляют гуманитарную помощь, работают в эвакопунктах. Лично я восхищен каждым из этих героев", – отмечает молодой человек, добавляя, что формат состоявшейся Сессии позволил участникам провести ее в деловом формате, обсудив главное, подведя итоги и построив планы на будущее.

"Наша сила в единстве" – таков, на мой взгляд, главный посыл XXXIII сессии АНК под председательством Главы государства. И знаете, что я в очередной раз отметил для себя? Наш народ как никогда сплочен: спасатели и волонтеры, госслужащие и представители бизнеса, гражданские активисты и молодежь – все работают над ликвидацией последствий паводков", - отмечат Александр.

По словам мужчины, АНК продолжает играть важнейшую роль в консолидации общества и дальнейшего укрепления общенациональной идентичности, а ситуация с паводками в очередной раз показала, что представители Ассамблеи способны быстро мобилизоваться и развернуть всю необходимую инфраструктуру.

"Важным моментом стало поручение Президента по синхронизации деятельности Ассамблеи с новой гуманитарно-идеологической доктриной, обозначенной на заседании Курултая в Атырау. Безусловно, Единство и Солидарность, Независимость и Патриотизм, Справедливость и Ответственность, Закон и Порядок, Трудолюбие и Профессионализм, Созидание и Новаторство – важнейшие факторы всех ключевых сфер жизнедеятельности народа. И совершенно логично, что АНК сегодня проводит соответствующую работу и должна продолжить укреплять ценности единства, проводить воспитательную работу среди детей и молодежи, основанную на мировоззрении, свободном от исторических травм, обид и различного рода стереотипов и предпочтений. Наш главный принцип – "Единый народ Казахстана", – подчеркивает Александр Урмашов.

С первых дней создания в Карагандинской области представительства РОО "Ассамблея жастары" здесь начали вести работу по шести основным магистральным направлениям: "Social Assembly", "Бірлік тілі", "Ел мұрасы", "Таза орта", "Қасиетті парыз", "Jastar media".

"Если сказать в цифрах, то наше Представительство – это организация, объединяющая более 200 активных представителей молодежи области. Только в прошлом году нами было проведено более 85 общественно-политических, социально-культурных и образовательных мероприятий с охватом в более 4 тысяч человек. Созданная у нас Лига волонтеров реализует общенациональные проекты "Birgemiz: Taza Alem", "Birgemiz: Qamqor", "Birgemiz: Umit". Ребята провели более 50 акций, направленных на помощь в быту одиноко проживающим пенсионерам, более 10 акций по очистке зон отдыха и высадке деревьев, информационно-разъяснительные акции по профилактике употребления психоактивных веществ (прим.авт - табак, в частности никотин, спирт и тд.) в молодежной среде, интернет-мошенничества, правил поведения в чрезвычайных ситуациях и многое другое", – приводит данные спикер.

В этом году перед Александром и его командой стоял новый вызов – работа над ликвидацией паводков. Карагандинская область область одна из первых столкнулась со стихией.

"Наши волонтеры посетили Шетский район, куда доставили гуманитарную помощь в рамках социального проекта АНК "Жүректен жүрекке". Дальше уже продолжилась работа в центре приема гуманитарной помощи, открытом на базе областного Дома дружбы. И конечно, мы выезжаем и в другие пострадавшие регионы страны", – добавляет молодой человек.

Являясь членом республиканского штаба АНК по оказанию помощи пострадавшим регионам от паводков, Александр Урмашов посетил несколько областей Казахстана. В числе его основных задач было сопровождение гуманитарных грузов, сбор предложений в регионах.

"Успел побывать в Аркалыке Костанайской области, ряде населенных пунктов Акмолинской области, СКО. Визит в Петропавловск превратился в настоящую волонтерскую работу "в поле". Вместе с ребятами из Представительства нашей организации по Северо-Казахстанской области участвовал в сборе, развозе гуманитарной помощи. На сегодняшний день в рамках социального проекта АНК "Жүректен жүрекке" члены областной АНК, этнокультурных объединений и общественных структур региона оказали благотворительную и гуманитарную помощь на сумму более 70 млн тенге, более 110 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости было направлено в подтопленные регионы. Сейчас мы приступили ко второму этапу проекта – сбору строительных материалов и практической помощи пострадавшему населению в ликвидации последствий стихии", – говорит спикер.

Сейчас совместно с молодежным советом "Келешек" при профсоюзном центре Карагандинской области ребята готовятся к проведению в середине мая "Благотворительного бала". Все собранные средства будут направлены на помощь многодетной маме, пострадавшей от домашнего насилия и оказавшейся в трудной жизненной ситуации без крыши над головой.

"Избрав основным форматом взаимодействия с молодежью формат "peer-to-peer" (равный – равному) мы реализуем проект "Уроки мира и согласия", направленный на формирование гражданской и национальной идентичности у молодежи. Мы встречаемся с разными категориями ребят, рассказывая об истории полиэтничности региона, появления этносов в области, депортации и репрессий. Осознавая важность процессов укрепления общественного согласия, в этом году нами был открыт центр "Ассамблея жастары" в Темиртау, что позволило нам усилить работу по формированию ценностей АНК в молодежной среде", – констатирует молодой человек.

Одним из наших якорных проектов остается выездной форум "Saryarqa Jastary". Ежегодно он проводится в разных географических точках области, побывав за несколько лет в Каркаралинске, Приозерске, Темиртау, Топаре, Долинке, Бухар-жырауском районе. Традиционно форум собирает представителей молодежных организаций Караганды, Темиртау, Балхаша, Абая, Шахтинска, Каркаралинского, Абайского, Бухар-Жырауского, Нуринского, Осакаровского, Актогайского и Шетского районов. Для участия привлекаются спикеры и профессиональные тренеры для проведения обучающих сессий, профессиональной ориентации и овладения гибкими навыками. Тематика форумов каждый год меняется в зависимости от трендов в молодежной среде.

"В этом году мы планируем провести форум в Балхаше, обсудив вопросы трансформации организации и домов дружбы в области в современные комьюнити-центры и "точки кипения", выработки предложений по поддержке волонтерской деятельности для государственных органов. Нами выстроена эффективная система взаимодействия со всеми общественными структурами АНК, консолидирующими порядка 50 тысяч человек. Я считаю, что АНК это один из самых развитых институтов гражданского общества в Казахстане. Мы не ставим для себя ограничений и выстраиваем деловую коммуникацию и со всеми молодежными крыльями политических партий, представленных в нашей области. В поддержку наших инициатив и проектов нами заключены меморандумы о сотрудничестве с государственными органами и неправительственными организациями. Считаю, что нам есть чем гордиться", – резюмирует Александр Урмашов.

Подводя итог, отметим, что представительство РОО "Ассамблея жастары" по Карагандинской области по итогам прошлого года признано в качестве лучшей НПО в Казахстане.

Фото: из личного архива героя.