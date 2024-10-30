Мы пришли к разбитому корыту: мажилисмен раскритиковал правительство за изъятия из Нацфонда

В Мажилисе по проекту Закона РК "О республиканском бюджете на 2025 – 2027 годы" выступил депутат Асхат Рахимжанов. Он отметил, что за более чем 30 лет независимости Казахстан не смог отойти от сырьевой зависимости. Страна сильно зависит от волатильности цен на нефть и металлы, сказал мажилисмен. Он добавил, что согласно оценкам, запасы нефти в Казахстане иссякнут через 45 лет. По прогнозам аналитиков, задолго до этого мировой спрос на нефть сначала достигнет пика, а затем снизится. Рахимжанов выразил обеспокоенность тем, что тратится много средств из Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz.

"Недавно заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров заявил журналистам, что у правительства "всегда большие проекты, на что будет тратиться целевой трансферт". Чиновники не хотят сокращать свои аппетиты. Если с 2000 по 2023 годы в Национальный фонд было направлено 75,4 трлн тенге, около 70% из них, или 47,8 трлн тенге, было изъято в виде гарантированных и целевых трансфертов. Причем правительство намерено в 2025 году увеличить суммы целевых трансфертов в два раза – с 1,6 до 3,2 трлн тенге. Средства Нацфонда стремительно расходуются, на сегодня его активы составляют чуть более 32 трлн тенге. Одной из главных целей Нацфонда является накопление финансовых средств для будущих поколений. Но в последние годы деньги тратятся на текущие расходы и эти расходы из года в год растут, рискуя оставить будущие поколение без стратегического запаса финансов. Причем у министров экономического блока и мыслей нет о том, чтобы сокращать эти расходы. Они лишь разводят руками, утверждая, что 40% бюджета имеют социальную направленность – это пенсии и социальные пособия. Странно говорить об этом, учитывая, что население Казахстана – молодое, средний возраст казахстанцев – 32 года, и их нужно просто обеспечить эффективными рабочими местами. При этом мы забываем о том, сколько коррупционных дел раскрывается в Казахстане (а сколько происходит в латентной форме) и махинаций с использованием средств государственного бюджета. Мы тратим их неэффективно, поэтому и пришли к разбитому корыту", ― сказал депутат.

Он напомнил, что ранее глава Национального банка Тимур Сулейменов предложил включить целевой трансферт в периметр бюджетного правила, чтобы его нельзя было произвольно увеличивать.

"Мы считаем это решение правильным. Все бюджетные и внебюджетные средства должны быть под контролем. Данную норму необходимо внести в Бюджетный кодекс, который сейчас рассматривается в Парламенте. Однако судя по позиции правительства, это предложение не будет воспринято положительно, так как "в таком случае некоторые приоритетные проекты могут остаться без финансирования". Наряду с этим ситуация с госдолгом также не однозначна, по общеизвестной информации он вырос на 7% и составил 27,2 трлн тенге или 22,5% к ВВП. Вместе с тем проведенный аудит отмечает, что в расчете ковенантов заложена слабая методологическая основа, что приводит к неэффективности для формирования взвешенной долговой политики. Мы считаем, что ковенанты должны быть стабильными. Правительство должно прекратить эту злостную практику и ответственно подойти к методологии расчетов ковенантов", ― добавил мажилисмен.

Он также отметил, что рекомендации ВАП Правительством не учитываются. По отдельным направлениям ВАП дала рекомендацию провести оптимизацию на 3 млрд тенге, перераспределение на 117 млрд тенге и дополнительно предусмотреть 12,2 млрд тенге. Однако в представленном Правительством проекте бюджета эти рекомендации не были учтены.