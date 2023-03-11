"Мы поймали афериста": о новом виде мошенничества предупредили астанчан

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Столичный департамент юстиции предупредил жителей Астаны о появлении нового вида мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Заместитель руководителя столичного ДЮ Евгения Холмецкая сообщила, что мошенники, представляясь сотрудниками департамента юстиции Астаны, звонят казахстанцам и обманом выманивают финансовые средства.

"Схема состоит в том, что злоумышленники продают поддельный товар по завышенным ценам через интернет и социальные сети. Ну а после обращения обманутых жителей отключают все телефоны. Далее мошенники звонят пострадавшим, представляясь сотрудниками департамента юстиции, сообщают о поимке аферистов, представляют поддельные удостоверения и обещают компенсацию. Однако предварительно требуют предоплату в виде комиссии", — сообщила Холмецкая.

С начала 2023 года в ведомстве зарегистрировано два аналогичных преступления. Мошенник представился сотрудником городского департамента юстиции, показав поддельное служебное удостоворение на имя Журавлева Сергея Николаевича.

"Данные лица, представляясь сотрудником департамента угрожали гражданам, что в случае не уплаты задолженности перед взыскателем, им заблокируют счета и дополнительные комиссионные будут взыскивать. В этой связи, уведомляем сограждан, департамент юстиции не предоставляет материально-финансовую компенсацию. Ежедневно, к нам в департамент юстиции поступают звонки от наших сограждан со всей республики, для уточнения о действующих сотрудниках Департамента юстиции", — проинформировала заместитель руководителя ДЮ Астаны.

В случае возникновения подобных ситуаций казахстанцев попросили позвонить по номеру 8(7172)32-55-18, 32-85-81 или обратиться на официальный сайт учреждения для получения информации о действующих сотрудниках ДЮ.