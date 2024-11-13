"Мы поменяли подходы" - Аида Балаева о развитии креативной индустрии

Министр культуры и информации Аида Балаева рассказала о том, какие меры принимает ведомство по развитию креативной индустрии в Казахстане. В кулуарах Мажилиса она отметила, что министерство поменяло подход при приеме творческих проектов, передает BaigeNews.kz.

"Нужно разделять, что есть коммерческие компании, которые готовят анимационные фильмы. Есть также материалы, которые готовятся по линии Государственного центра поддержки национального кино. Мы правила поменяли. Раньше было так, что министерство принимало готовые проекты. Соответственно, о качестве и идеологическом содержании говорить не приходилось. Фильмы, анимационные фильмы были направлены на то, чтобы они участвовали в международных конкурсах. Либо же это было авторское кино, которые не преследовало цели выйти на широкий прокат и быть презентованным широкой аудитории. Мы эти подходы поменяли. Сейчас мы организовываем по 10 тематическим линиям конкурс сценариев. На уровне сценария мы уже видим содержательную суть этой продукции. И, соответственно, при его производстве мы контролируем качество", - сказала Аида Балаева.

Она также подчеркнула, что в случае, если работа не выполнена качественно, министерство возвращает его на доработку.

Ранее министр культуры и информации рассказала о том, какие меры планирует ведомство принимать по развитию "Казахфильма".