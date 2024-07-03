Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнёрства - Токаев эмиру Катара

Состоялась встреча Президента Казахстана с Эмиром Государства Катар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани за его личное участие в саммите ШОС и поддержку международных инициатив Казахстана.

Глава нашего государства назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана, разделяющим с нашей страной общие цели и устремления.

"Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с Вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что Правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы", – отметил президент.

Шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что для него большая честь вновь посетить Астану и принять участие в саммите ШОС.

"Конечно, я помню Ваш очень важный визит в Доху. Вы упомянули, что мы подняли наши отношения до уровня стратегических. Я очень горжусь этими отношениями. Нашим странам предстоит еще выполнить большой объем работы, в том числе в деле укрепления экономических и инвестиционных связей", – подчеркнул эмир Катара.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних связей в торгово-экономической, культурно-гуманитарной, транспортно-логистической, сельскохозяйственной, энергетической сферах, а также в образовании, здравоохранении и телекоммуникациях. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам региональной и международной повестки.