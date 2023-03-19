"Мы подаем в отставку" — Алихан Смаилов

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После голосования на выборах депутатов премьер-министр Алихан Смаилов заявил о том, что правительство Казахстана подаёт в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед вновь избранным мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаём в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - решать президенту и мажилису", - сказал Алихан Смаилов в беседе с журналистами.

Смаилов отметил, что президент и новый мажилис будут решать, кто станет новым премьер-министром.

"Конечно, мы будем готовы к ситуации. Мы всегда готовы работать на благо нашей страны", - сказал глава правительства.

Смаилов также сообщил журналистам, что у него хорошее настроение.