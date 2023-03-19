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yk.kz Сегодня, 08:42
118
Сегодня, 08:42
118
Фото: yk.kz

"Мы подаем в отставку" — Алихан Смаилов

После голосования на выборах депутатов премьер-министр Алихан Смаилов заявил о том, что правительство Казахстана подаёт в отставку, передаёт BaigeNews.kz.

"Перед вновь избранным мажилисом правительство слагает свои полномочия. Мы подаём в отставку. До тех пор пока не будет сформировано новое правительство, мы будем исполнять свои обязанности. Кто будет новым премьер-министром - решать президенту и мажилису", - сказал Алихан Смаилов в беседе с журналистами.

Смаилов отметил, что президент и новый мажилис будут решать, кто станет новым премьер-министром.

"Конечно, мы будем готовы к ситуации. Мы всегда готовы работать на благо нашей страны", - сказал глава правительства.

Смаилов также сообщил журналистам, что у него хорошее настроение.

"В прошлом году, несмотря на сложную ситуацию, нам удалось создать условия для роста экономики на 3,2 процента. В свою очередь международное рейтинговое агентство подтвердило наш светский инвестиционный рейтинг. Мы даже улучшили прогноз. Кроме того, развивалось предпринимательство. На 9,3 процента увеличилось количество наших граждан, занятых в малом и среднем бизнесе. А количество субъектов среднего и малого бизнеса увеличилось на 20 процентов", - сказал он.

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#выборы #Мажилис #правительство #отставка #Премьер-министр
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:42
118
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