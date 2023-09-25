Мы планируем экспортировать продукцию на 225 миллиардов долларов - Смаилов

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов выступил на главной пленарной сессии "Промышленные стратегии нового времени" в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Казахстан", проходящей в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель кабинета министров – руководитель администрации президента Кыргызстана Акылбек Жапаров и председатель правительства России Михаил Мишустин.

Главная пленарная сессия собрала порядка 700 участников, среди которых высокопоставленные представители государственного сектора, главы регионов, руководители производственных предприятий, члены промышленных союзов и ассоциаций стран ЕАЭС.

Алихан Смаилов отметил, что в рамках работы по формированию прочного промышленного каркаса Казахстана и обеспечению экономической самодостаточности правительство делает упор на ускоренное развитие обрабатывающего сектора. В частности, принимаются меры по реализации проектов, направленных на создание кластеров высокого передела. Прежде всего, в нефте-, газо- и углехимии, металлургии, тяжёлом машиностроении, производстве автокомпонентов и удобрений, урановой промышленности и других сегментах.

"Для этого в Казахстане проводятся системные реформы, совершенствуются меры государственной поддержки, внедрён проактивный подход к привлечению инвестиций", — сказал Смаилов.

По его словам, за последние пять лет объём производства обрабатывающей промышленности вырос в 2,2 раза, а объём валовой добавленной стоимости отрасли — в 2,3 раза. Производительность труда при этом выросла до 49 тысяч долларов, что более чем в два раза выше среднего показателя по экономике.

"Если говорить в отраслевом контексте, то горно-металлургический комплекс является основой отечественной обрабатывающей промышленности. В прошлом году экспортировано продукции на 19,3 миллиарда долларов, а это порядка 23 процентов от всего экспорта страны. Мы предусмотрели механизм обеспечения отечественных предприятий доступным сырьём. С крупными поставщиками сырья подписаны соглашения по снабжению первичным алюминием и медью", — отметил премьер-министр.

Он добавил, что продолжает динамично развиваться машиностроение. В 2022 году в отрасль привлечены рекордные полмиллиарда долларов прямых инвестиций. За первый квартал этого года прямые инвестиции уже превысили 208 миллионов долларов.

В автомобилестроении объём производства за прошлый год составил 113 тысяч единиц продукции. За восемь месяцев этого года произведено почти 100 тысяч единиц с ростом на 41 процент. В стоимостном выражении это более триллиона тенге. Наряду с этим производство стройматериалов в РК также впервые превысило триллионную отметку.

"Все эти индикаторы отражены в Концепции развития обрабатывающей промышленности, принятой в этом году. К 2030 году мы планируем обеспечить рост валовой добавленной стоимости в 2,8 раза, производительности труда в 1,8 раза, экспортировать продукцию на 225 миллиардов долларов", — сказал глава правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, широкий набор инструментов поддержки был усилен созданием Фонда развития промышленности, который уже профинансировал инвестпроекты на сумму более 200 миллиардов тенге. В работе проекты ещё на 150 миллиардов тенге.

"В пуле более тысячи проектов в горно-металлургическом комплексе, машиностроении, нефтегазохимической, химической, фармацевтической промышленности и других отраслях. При этом основными приоритетами сотрудничества определены глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что формирование нового технологического уклада, в том числе по переходу от базового к сложному производству, требует законодательного усиления. Для этого правительство улучшает подходы в части налогового, бюджетного и регуляторного стимулирования экономической активности бизнеса.

В целях развития малого и среднего бизнеса в регионах создаются малые промышленные зоны. Здесь для предпринимателей будут предоставлены в аренду уже готовые производственные помещения.

По словам Алихана Смаилова, немаловажной составляющей промышленного рывка должно быть повсеместное внедрение инноваций и передовых технологий. Как заявляет UNCTAD (Конференция ООН по торговле и развитию), объём мирового рынка новых технологий в 2025 году составит более трёх триллионов долларов.

"Уже сегодня искусственный интеллект применяется во всех отраслях, способствуя оптимизации производственного цикла, полной автоматизации процессов, управлению контролем и безопасностью. Поэтому в таких условиях требуются гибкость и адаптация", — подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Смаилов, на фоне разрыва глобальных производственных цепочек складываются новые ориентиры для инвестиционных потоков, поэтому необходимо эффективно развивать свои конкурентные преимущества.

"В связи с этим, на наш взгляд, следует уделить особое внимание развитию региональных цепочек добавленной стоимости", — сказал он.

Глава правительства добавил, что ещё одним глобальным трендом остается цифровая трансформация, которую нужно рассматривать как приоритетное направление для кооперации стран ЕАЭС.

"Сегодня в Казахстане реализованы масштабные проекты в таких направлениях, как FinTech и GovTech. Мы достигли высокого уровня проникновения цифровых решений в повседневную жизнь. Теперь наша задача достичь такого же уровня и в реальном секторе. Здесь уже активно задействованы Автономный кластерный фонд “Парк инновационных технологий”, IT-технопарк “Астана Хаб” и исследовательские центры при высших учебных заведениях", — сказал Алихан Смаилов.

По его словам, важнейшим фактором достижения поставленных целей является кадровое обеспечение. В этой связи в республике проводится работа по открытию филиалов ведущих технологических вузов ближнего и дальнего зарубежья.

"Это позволит подготовить специалистов с новыми взглядами на управление инновационными проектами и развитие компетенций, инженеров будущего", — подчеркнул премьер-министр.

В заключение он отметил, что наряду с решением вопросов промышленного роста не следует забывать актуальность экологической повестки: контроль за выбросами, внедрение на производствах чистых технологий, утилизация и переработка отходов — должны быть приоритетами в деятельности предприятий.