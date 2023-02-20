open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия – МВД о легализации
gov.kz Сегодня, 17:58
44
Сегодня, 17:58
44
Фото: gov.kz

Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия – МВД о легализации

Начальник Управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков прокомментировал ситуацию с легализацией транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, МВД нашей республики прорабатывает вопрос о легализации всех транспортных средств, завезённых на территорию Казахстана до 1 сентября. Это также касается автомобилей, ввезённых в страну по запчастям – так называемых "конструкторов". Их регистрацию планируется начать в течение месяца-полтора.

Как пояснил Чупеков, на сегодня остаётся открытым вопрос по дистанционному снятию с учёта транспортных средств, зарегистрированных в России, Кыргызстане и Армении. Однако он заверил, что МВД и правительство принимает меры по решению данного вопроса.

"Легализация идёт. Только в Астане ежесуточно легализуется больше 100 транспортных средств. Есть определённые сложности с программой. Для нас это всё ново. Ни одна страна ранее не проводила легализацию. Это не простая легализация транспортных средств, это легализация иностранных транспортных средств, ранее состоявших на учёте в соседних государствах. Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия", - заявил он.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#легализация #авто #Елжан Чупеков
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:58
44
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх