Мы оттачиваем все моменты по ходу проведения мероприятия – МВД о легализации

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Начальник Управления административной полиции Астаны Елжан Чупеков прокомментировал ситуацию с легализацией транспортных средств, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, МВД нашей республики прорабатывает вопрос о легализации всех транспортных средств, завезённых на территорию Казахстана до 1 сентября. Это также касается автомобилей, ввезённых в страну по запчастям – так называемых "конструкторов". Их регистрацию планируется начать в течение месяца-полтора.

Как пояснил Чупеков, на сегодня остаётся открытым вопрос по дистанционному снятию с учёта транспортных средств, зарегистрированных в России, Кыргызстане и Армении. Однако он заверил, что МВД и правительство принимает меры по решению данного вопроса.