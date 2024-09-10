"Мы ничего незаконного не делали" - Саясат Нурбек о скандале с грантами

Министр науки и высшего образования нашей страны Саясат Нурбек рассказал, как решается вопрос с распределением грантов в Казахстане, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"К сожалению, в СМИ распространилась неверная информация. Первое - квота от ЧС была незаконной. Такой квоты нет. Закон об образовании четко курирует 10 категорий льготных граждан, которые получают преференции по распределению. Мы ничего незаконного не делали. Абитуриенты пострадавших от паводка регионов получили преференции. Это было единоразовое решение", - сказал Саясат Нурбек.

По его словам, им было дано дополнительное время для подготовки к ЕНТ и возможность использовать сертификаты январского и мартовского ЕНТ, если у них там был выше балл.

"Вторая неверная информация, которая распространялась - дети не получили квоты и дополнительно выделено было из бюджета деньги. На самом деле это не так. 10 607 абитуриентов набрали высокие баллы, но не получили гранты. Сегодня выделили дополнительные гранты от акиматов, от крупных работодателей, межправительственные гранты. Плюс есть отказники, то есть когда абитуриенты отказываются от грантов по тем или иным причинам. Из 10 607 этих абитуриентов, сегодня гранты получили от разных источников 7 799 человек. То есть вопрос решается", - указал министр.

По остальным ожидается, что вопрос решится до конца сентября. В том числе за счет "отказников".