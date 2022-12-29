"Мы несём ответственность" - в Минобороны прокомментировали инциденты с гибелью военнослужащих

Фото: пресс-службы Минобороны

В Министерстве обороны прокомментировали инциденты с гибелью военнослужащих. В ведомстве подчеркнули, что они несут ответственность за это, передаёт BaigeNews.kz.

"К сожалению, такие факты имеют место в Вооружённых силах. Но необходимо отметить, что Вооружённые силы – часть общества. Все те процессы, которые происходят в обществе, происходят и в Вооружённых силах. То, что вы сейчас отметили (гибель военнослужащих - Авт.), имеет место. Но надо чётко определиться, что мы структура Вооружённых Сил других войск и воинских формирований, и можем только отвечать за Министерство обороны и воинские части, подчинённые министерству обороны. Есть воинские части, подчинённые министерству внутренних дел, Комитету национальной безопасности, министерству по чрезвычайным ситуациям и Службе государственной охраны, где предусмотрена воинская служба", - сообщил заместитель министра обороны Султан Камалединов.

Врио начальника департамента воспитательной и идеологической работы ведомства Серик Бурамбаев подчеркнул, что каждый случай рассматривается индивидуально.

"Да, мы несём ответственность. Каждый случай – боль и утрата не только для родных и близких, но и для всех Вооружённых сил. При этом ответственность несут от низового уровня до руководства министерства обороны. Поэтому, думаю, вы должны понимать, что каждый случай рассматривается индивидуально и в особом порядке", - подчеркнул он.

По словам Бурамбаева, по поручению президента в ведомстве разработали программу "Береги жизнь".