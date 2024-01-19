"Мы не втягиваемся в конфликт" - Минобороны об участии Казахстана в миротворческих миссиях ООН

Казахстан будет выполнять миротворческую миссию в соответствии с принципами ООН, сообщил министр обороны Руслан Жаксылыков, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не втягиваемся в военный конфликт. Мы выполняем миротворческую функцию в соответствии с задачами ООН. Я вам скажу, что это очень почетная миссия для нашей страны. В составе нашей роты в первую очередь: миротворческие подразделения, разведывательные, инженерно-саперные, технические и медицинские подразделения", - сказал министр в кулуарах парламента.

Сообщается также, что активное участие Казахстана в миротворческой деятельности ООН призвано обеспечить нашу армию необходимыми знаниями об особенностях гибридных конфликтов. В этой связи первостепенная задача Вооруженных Сил Казахстана – быть подготовленными к конфликтам низкой и средней интенсивности. А чтобы справляться именно с такими конфликтами, Казахстан должен иметь небольшую, высокомобильную профессиональную армию с более качественными системами командования и управления, связи и информационной поддержки. Полученный в ходе миротворческих операций ООН практический опыт играет важную роль в формировании экспедиционных, профессиональных и технически оснащенных сил, способных отразить угрозы безопасности в современных быстро меняющихся условиях.

Напомним, парламент одобрил направление казахстанских военных для участия в миссиях ООН. Организация впервые дала Казахстану самостоятельную миссию. Казахстан отправит первый самостоятельный миротворческий контингент на Голанские высоты. Глава Минобороны рассказал, по каким критериям отбирают военнослужащих для прохождения миротворческой миссии. Сколько будут получать казахстанские миротворцы, рассказала депутат Мажилиса Айгуль Куспан.