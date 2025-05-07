К 80-летию Победы ветеран труда Лидия Ходкевич поделилась воспоминаниями о военном детстве и послевоенных годах. По образованию она учитель, однако почти 40 лет отработала в партийных органах, передаёт BaigeNews.kz.

Казахстанка рассказала о том, что была "ребёнком войны".

"Я нигде не воевала, отработала около 40 лет. по образованию учитель средней школы, но большую часть работала в партийных органах, отуда пошла на пенсию. Я поздравляю всех жителей нашей страны, нашей области, нашего района с великим праздником. Ведь эта дата один раз только бывает - 80 лет победе. Мы тогда были еще очень маленькими, но неустанно работали, бегали, делали все, что нам поручали родители, школа. Жили в то время очень бедно. Босиком, голышом... Но несмотря на это окончили начальную школу, образование получили, работали на благо нашей страны. Я люблю нашу республику, считаю что оона одна из передовых", - поделилась ветеран.

Напомним, сегодня Астана готовится к военному параду, Трансляция в прямом эфире на республиканских телеканалах и LED-экранах, установленных в Астане и во всех областных центрах, а также на официальных страницах Акорды в социальных сетях Facebook, YouTube, Telegram начнется в 10.45.