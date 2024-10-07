"Мы не увидели фактов вмешательства" - глава миссии Организации тюркских государств

Миссии наблюдателей Организации тюркских государств не увидела вмешательства в процесс голосования на референдуме в Казахстане. Об этом заявил ее глава Сади Джафаров, передает BaigeNews.kz.

Шестого октября международные наблюдатели посетили 24 участка голосования в Казахстане. Все они, по мнению зарубежных гостей, оказались прекрасно подготовлены, чтобы обеспечить максимальную прозрачность.

"Процесс голосования был управляем профессионально, не было замечено никаких нарушений. Мы не увидели фактов вмешательства, например, каких-то административных или правоохранительных органов. Права голосующих полностью соблюдены. Члены делегации также заметили активное участие национальных наблюдателей для обеспечения прозрачности и подотчетности", - поделился итогами глава миссии.

Сади Джафаров заметил, что наблюдатели не нашли технических сложностей, которые могли бы повлиять на результаты. Общественный порядок сохранялся на всех участках, никакой агитации не было. Еще одним фактором успешного референдума, спикер посчитал обеспечение доступа к голосованию людей с особыми потребностями.