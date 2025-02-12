Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова прокомментировала инициативу о введении закона об иностранных агентах, подчеркнув, что нововведение принесет Казахстану прозрачность и защиту от возможного вреда, связанного с внешним финансированием, передает BaigeNews.kz.

"Всё будет прозрачно. Если кто-то получает грант, он должен будет открыто заявить об этом. Если задачи финансирования вредят нашему государству, такой человек не сможет здесь работать", - заявила Смирнова.

Она подчеркнула, что новый закон позволит гражданам быть уверенными в честности и открытости деятельности различных организаций и физических лиц. По её словам, Казахстан разработает собственную модель, учитывая международный опыт, но с акцентом на национальные интересы и специфику.

"Давайте не будем сравнивать только с Россией. Такие законы есть в США, Великобритании, Грузии, Китае. Мы выберем то, что нужно Казахстану", - пояснила Смирнова.

Ирина Смирнова также отметила, что её команда не привлекает внешнего финансирования, что демонстрирует личную приверженность принципам, которые заложены в основу предлагаемого закона.

Напомним, Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК предложила рассмотреть возможность разработки законодательства по иностранным агентам.