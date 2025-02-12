"Мы не привлекаем внешнее финансирование" — Ирина Смирнова о законе об инагентах
По словам депутата, Казахстан разработает собственную модель, учитывая международный опыт, но с акцентом на национальные интересы и специфику.
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Депутат Мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова прокомментировала инициативу о введении закона об иностранных агентах, подчеркнув, что нововведение принесет Казахстану прозрачность и защиту от возможного вреда, связанного с внешним финансированием, передает BaigeNews.kz.
"Всё будет прозрачно. Если кто-то получает грант, он должен будет открыто заявить об этом. Если задачи финансирования вредят нашему государству, такой человек не сможет здесь работать", - заявила Смирнова.
Она подчеркнула, что новый закон позволит гражданам быть уверенными в честности и открытости деятельности различных организаций и физических лиц. По её словам, Казахстан разработает собственную модель, учитывая международный опыт, но с акцентом на национальные интересы и специфику.
"Давайте не будем сравнивать только с Россией. Такие законы есть в США, Великобритании, Грузии, Китае. Мы выберем то, что нужно Казахстану", - пояснила Смирнова.
Ирина Смирнова также отметила, что её команда не привлекает внешнего финансирования, что демонстрирует личную приверженность принципам, которые заложены в основу предлагаемого закона.
Напомним, Ирина Смирнова на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК предложила рассмотреть возможность разработки законодательства по иностранным агентам.