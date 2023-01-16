Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД

Официальной информации об участии или задержании казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине не поступало. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не получали какой-либо информации от компетентных органов Украины о задержании или участии граждан Казахстана в вооруженном конфликте на территории Украины. И при этом, как вы знаете, подобные действия предусматривают уголовную ответственность согласно законодательству Казахстана", - отметил Смадияров на брифинге.

Информация о том, что казахстанец якобы попал в плен ВСУ, появилась в социальных сетях.