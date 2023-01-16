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  • Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД
Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД Сегодня, 17:10
97
Сегодня, 17:10
97

Мы не получали информацию об участии казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине - МИД

Официальной информации об участии или задержании казахстанцев в вооружённом конфликте в Украине не поступало. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы не получали какой-либо информации от компетентных органов Украины о задержании или участии граждан Казахстана в вооруженном конфликте на территории Украины. И при этом, как вы знаете, подобные действия предусматривают уголовную ответственность согласно законодательству Казахстана", - отметил Смадияров на брифинге.

Информация о том, что казахстанец якобы попал в плен ВСУ, появилась в социальных сетях.

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#политика #Украина #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:10
97
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