Мы не остановимся - Дина Смаилова о борьбе с преступлениями против детей в Казахстане

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На круглый стол о преступлениях против детей не пришёл ни один представитель госоргана. Этим возмущена глава фонда "Не молчи" Дина Смаилова, передаёт BaigeNews.kz.

По словам общественницы, на мероприятие приглашали руководителей департаментов образования, представителей Генпрокуратуры, МВД, Минюста и Минздрава.

"Кроме депутата Ирины Смирновой никто не пришёл. Она нас очень поддержала, сказала, что надо написать в парламент и президенту коллективное письмо и сообщить о том, что не было никого из госорганов. Тем более в свете выступления Касым-Жомарта Токаева, который призвал взять на контроль и тщательно расследовать все преступления по детям", - сообщила Смаилова.

Она добавила, что на конференции выступили восемь мам пострадавших детей, которые рассказали, как вели себя представители госорганов во время расследования их дел.

"Мы не остановимся. У нас такие родители, которые решили идти до конца. Даже если нет законодательных норм, мы обратимся в Конституциональный суд и будем просить, чтобы эти нормы продумали. Потому что этих преступлений становится всё больше и больше. У нас с 14 лет дети подлежат уголовной ответственности, если совершили тяжкие преступления: изнасилование, убийство, тяжкий вред здоровью. Но если ребёнок совершил хулиганство, то он подлежит уголовному преследованию с 16 лет", - заявила правозащитница.

Ержан Ахметов