Мы не делим людей на плохих и хороших – пожарный из Алматы рассказал о своей работе

Профессия пожарного-спасателя – это пример истинного служения обществу, где каждый день становится новой возможностью спасти жизнь и сделать мир чуть лучше. Именно за этим пришёл в профессию старшина гражданской обороны Кайрат Нуржаубаев из Алматы. Его подвиги вдохновляют и служат напоминанием о человечности и готовности прийти на помощь. Подробнее в материале BaigeNews.kz.

Любовь к професии пожарного у Кайрата Нуржаубаева началась с самого детства. Однажды в посёлке загорелся соседский дом. Приехала большая красная машина. Из неё выбежали подтянутые, крепкие пожарные в специальном обмундировании. Они чётко сработали и в течение получаса потушили пламя. Всё это время маленький Кайрат не сводил глаз со спасателей. Вместе с мальчишками он последовал за пожарными, возвращавшимися к машине. Огнеборцы, увидев юных преследователей, разрешили им посидеть в машине. С тех пор у Кайрата появилась мечта – стать пожарным.

В школьные годы Кайрат увлекался рисованием. Заметив эти способности, родители хотели, чтобы их сын стал архитектором. Но Кайрат решил по-своему: он пошёл выполнять свой долг перед Отечеством.

После армии был поиск себя в разных сферах. После несколькиих неудачных попыток, решил исполнить свою детскую мечту - стать пожарным. В первые же дни работы парень принял участие в непростом выезде.

"Поступил вызов о задымлении многоэтажного дома, мы выехали. Обследовали весь дом, очага возгорания не нашли. Старшие коллеги сказали, что нужно обследовать магистральные линии. Мы начали открывать по очереди тепловые люки. Из одного люка повалил густой дым. Спустились туда и увидели там мужчину и женщину без сознания. Они были без одежды. А женщина была со следами насилия. Мы вытащили их. Мужчину удалось спасти, женщина скончалась. Тогда возбудили уголовное дело", - вспоминает пожарный.

Этот случай заставил молодого парня переосмыслить свои ценности и поменять жизненные орентиры.

"Тогда пришло осознание, что очень много людей нуждаются в моей помощи, и я в силах им помочь. Я твердо решил остаться в этой профессии", - рассказывает Кайрат.

Сейчас Кайрат Нуржаубаев возглавляет отделение специализированной пожарной части №6 Алматы. На долю этой части всегда выпадают самые сложные пожары.

К примеру, 12 октября 2022 года горела квартира в жилом комплексе "Алма Сити". К моменту прибытия пожарных расчетов из подъезда шел густой едкий дым, из-за которого жители остались отрезанными от выхода и могли задохнуться.

Командир отделения Кайрат Нуржаубаев провел разведку, а затем пожарные начали спасать жильцов.

Кайрату десятки раз пришлось возвращаться в горящую многоэтажку. В один из выходов на улицу его остановила плачущая женщина, вручила ему ключи от квартиры и просила спасти ее дочь. На седьмом этаже он наощупь нашел предполагаемую квартиру, открыл дверь и обнаружил там 11-летнюю девочку. Надев на нее спасательный колпак, спустил до безопасного места на улице.

В ходе проведенной спасательной операции из задымленной многоэтажки Нуржаубаевым было спасено 6 человек, 3 из которых дети.

Ещё один опасный пожар случился 1 августа 2023 года в 16-этажном ЖК "Аккент". Спасаясь от дыма, жители начали выпрыгивать из окон своих квартир и выбрасывать детей. Пострадали 43 человека. Погибла женщина.

Кайрат вспоминает, как на этот вызов не могла проехать их машина: дворы как всегда были забиты автомобилями жильцов. Пожарным пришлось пешком добираться до горевшего дома.

Когда Кайрат подошел к дому, увидел, как несколько мужчин развернули ковер и дали команду женщине с верхних этажей прыгать. Пожарный не успел остановить её. Этого ни в коем случае нельзя было делать, говорит Кайрат. Ведь человек с весом 60 килограмм при приземлении будет весить все 300 килограммов. Удержать его не смогут даже 20 человек.

Всех остальных жителей пожарные благополучно спустили по лестнице. Тогда Кайрата поразила находчивость одной пожилой женщины. Она вышла вместе с внуком на балкон, закрыла дверь, обложила ее мокрой тряпкой. И спокойно ждала помощи на свежем воздухе. В то время как в комнате за стеклом был чёрный дым. Пожарные спустили сначала внука. Потом саму женщину.

"Если бы каждый так сделал, не паниковал, а искал пути выхода из ситуации, потерь можно было бы избежать", - отмечает командир отделения.

В том же 2023 году в 4 часа утра поступил вызов из Ауэзовского района. Снова пожарная машина не смогла заехать во двор из-за оставленных машин. Из окна квартиры на первом этаже валил черный дым. Столпившиеся внизу соседи сказали, что хозяева квартиры ушли вечером в гости, в доме никого нет.

"Я хотел открыть железную дверь квартиры. Но к ней даже притронуться невозможно было. От нее жар шел. В это время послышался чей-то голос с той стороны. Я выбежал на улицу, хотел через окно войти. Но там стояли железные решетки. Хотел вырвать, не смог. Пришлось руками сделать щель пошире, и пролезть в окно. В горящей квартире рыдал мужчина, он молил нас о помощи", - рассказывает Кайрат.

Позже пожарные выяснят, что причиной возгорания стал замкнувший домашний телефон. От него пламя перекинулось на диван, который перекрыл входную дверь.

"Когда я зашел, мужчина без сил упал на колени. Его тело уже обгорело, кожа начала слазить. В комнате стояло пекло. Пока мои коллеги срезали решетки с окна, я накрыл своим бушлатом мужчину. Мы вытащили его на улицу. Передали медикам. Потушили пожар. Оказывается, в квартире были еще кошка и собака. К сожалению, они умерли", - рассказал Кайрат.

После тушения пожара он сходил в больницу и узнал о состоянии пострадавшего. Мужчина получил ожог 80% тела. Несмотря на свое состояние, погоролец очень благодарил своего спасителя.

Во время одного из пожаров команда Кайрата Нуржаубаева спасла кошку. Кадры спасения попали в соцсети и набрали популярность.

Сейчас в отопительный сезон чаще всего в помощи пожарных нуждаются люди без определенного места жительства. Они заходят в подвалы домов и разводят там огонь, чтобы согреться. Это в свою очередь приводит к пожару.

"Нас вызывают. Мы не говорим, это бомж, спасать не буду его. Мы не делим людей на плохих и хороших. Наша главная цель – вытащить человека живым из огня. Прошлой зимой, к примеру, двух бомжей так спасли от смерти", - поделился командир.

Всего за девять лет службы в органах гражданской защиты Кайрат Нуржаубаев спас десятки человеческих жизней. В 2022 году он получил медаль "Ерлігі үшін" из рук президента. Выступая перед Токаевым, пожарный сказал, что воспринимает эту медаль как благодарность не ему одному, а всем пожарным и спасателям Казахстана.

"Я бы не смог никого спасти, не будь рядом моих коллег", - сказал Нуржаубаев.

Роль пожарного-спасателя становится особенно важной в последние годы, когда мир сталкивается со множеством техногенных и природных катастроф. Повсеместно вспыхивают лесные и степные пожары, случаются землетрясения, паводки, сели, ураганы.

Порой причиной бед становятся легкомыслие и безалаберность людей. Не прошел во время техосмотр автомобиля. Оставил телефон на ночь на зарядке. Не выключил плиту перед уходом на работу. Сэкономил на электрокабелях при строительстве дома.

"Честно скажу, пожаров стало очень много. Раньше мы выезжали на вызовы редко, а сейчас в лучшем случае бывает по 2-3 выезда за смену", - делится сложившейся ситуацией Кайрат.

Пожарный Кайрат Нуржаубаев призывает общественность проявлять внимательность и заботу не только о себе, но и об окружающих. Ведь понимание важности соблюдения мер безопасности может предотвратить множество трагедий.