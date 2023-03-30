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Мы нацелены на слаженную и результативную работу – Смаилов о своём переназначении
Премьер-министр Алихан Смаилов на пленарном заседании мажилиса парламента прокомментировал своё переназначение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Хочу выразить слова благодарности за оказанное мне доверие. Для меня это высокая ответственность. Поставленные Вами задачи по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения будут основными приоритетами для правительства. В первую очередь мы будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии Amanat", - сказал Смаилов.
По его словам, правительство будет учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан.
Доведение роста экономики до 5 процентов в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в два раза до конца текущего года являются для нас важнейшими задачами, отметил Смаилов.
"Комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов наших граждан являются одними из основных направлений работы правительства. Приоритетами в развитии экономики будут её диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью. Будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь в обрабатывающую отрасль. Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности", - заверил Смаилов.
Премьер-министр обещал, что правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач.
"Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами Парламента", - заключил Смаилов.
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