Мы наблюдаем улучшение состава Национального курултая — эксперт
Мы не просто обсуждаем, а реально меняем страну, считает Ахмет Мурадов.
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Член Национального Курултая Ахмет Мурадов прокомментировал выступление Президента в Бурабае, отметив, что состав курултая меняется для более эффективного выполнения своей миссии, передаёт BaigeNews.kz.
"Важно, что мы наблюдаем качественное обновление состава курултая. Благодаря ротации в него входят новые члены — более опытные, конструктивные и заинтересованные в достижении поставленных целей. Среди них учёные, общественные деятели, депутаты", — отметил Мурадов.
По его словам, Курултай стал эффективной площадкой для диалога между обществом и властью. В его составе представлены гражданский сектор, Ассамблея народа Казахстана, общественные советы. Каждый участник не только представляет свою организацию, но и делится личным мнением о текущей ситуации, поднимает вопросы, в которых является специалистом, добавляет эксперт.
"В обсуждениях участвуют представители образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, экономики, общественных объединений и религиозных организаций", — говорит Мурадов.
За последний год, между третьим и четвёртым заседаниями Курултая, было принято 10–12 новых законов. Это стало возможным не только благодаря работе Парламента, но и благодаря деятельности рабочих секций Курултая, где обсуждаются самые проблемные вопросы, считает Мурадов.
"Большое внимание уделяется вопросам единства, мира и стабильности, основанных на равном диалоге. В этом процессе особенно заметна открытость и доступность председателя Курултая — Президента Касым-Жомарта Токаева", — говорит член Курултая.
Он отметил, что особое внимание уделяется поручениям Президента о внедрении искусственного интеллекта и продвижении проектов на его основе.
"В этом направлении принимаются все меры государственной поддержки, чтобы молодёжь могла адаптироваться к требованиям современного мира и будущего. Отдельное внимание уделяется вопросам безопасности, поскольку защита населения и государства остаётся приоритетной задачей", — заключил Мурадов.
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