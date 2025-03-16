Член Национального Курултая Ахмет Мурадов прокомментировал выступление Президента в Бурабае, отметив, что состав курултая меняется для более эффективного выполнения своей миссии, передаёт BaigeNews.kz.

"Важно, что мы наблюдаем качественное обновление состава курултая. Благодаря ротации в него входят новые члены — более опытные, конструктивные и заинтересованные в достижении поставленных целей. Среди них учёные, общественные деятели, депутаты", — отметил Мурадов.

По его словам, Курултай стал эффективной площадкой для диалога между обществом и властью. В его составе представлены гражданский сектор, Ассамблея народа Казахстана, общественные советы. Каждый участник не только представляет свою организацию, но и делится личным мнением о текущей ситуации, поднимает вопросы, в которых является специалистом, добавляет эксперт.

"В обсуждениях участвуют представители образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, спорта, экономики, общественных объединений и религиозных организаций", — говорит Мурадов.

За последний год, между третьим и четвёртым заседаниями Курултая, было принято 10–12 новых законов. Это стало возможным не только благодаря работе Парламента, но и благодаря деятельности рабочих секций Курултая, где обсуждаются самые проблемные вопросы, считает Мурадов.

"Большое внимание уделяется вопросам единства, мира и стабильности, основанных на равном диалоге. В этом процессе особенно заметна открытость и доступность председателя Курултая — Президента Касым-Жомарта Токаева", — говорит член Курултая.

Он отметил, что особое внимание уделяется поручениям Президента о внедрении искусственного интеллекта и продвижении проектов на его основе.