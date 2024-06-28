Мы наблюдаем популярность ШОС – эксперт о предстоящем саммите в Астане
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В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие главы государств и правительств десятка стран. Как ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев саммит будет посвящен укреплению многостороннего диалога, стремлению к устойчивому миру и развитию. О том, какие вопросы будут наиболее важны в ходе визита мировых лидеров и о развитии самой ШОС, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал директор Центра политических исследований Айдар Амребаев.
По мнению эксперта, на саммите традиционно будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью в регионе. Также саммит в Астане не станет исключением от других мероприятий ШОС, где обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.
"Сейчас все-таки мы наблюдаем популярность ШОС, количество стран в ней расширяется. Пакистан, Иран вступили с саммита в Уфе. Также ожидается, что вступит Беларусь. Многие эксперты отмечают это как позитивный шаг, то есть страны, вступившие в организацию, разделяют ценности ШОС. Но есть и негативная сторона, которая касается принятия решений. То есть, в связи с тем, что в организации присутствуют разные страны, интересы, которых противоречат друг другу, трудно принять решение. Государства зачастую блокируют интересы друг друга. Например, это определённые проблемы во взаимоотношениях между Пакистаном и Индией или Индией и Китаем. Также есть страны, которые находится под санкциями", - считает Амребаев.
Он отмечает, что для стран Центральной Азии очень важно, чтобы ШОС не потеряла фокус внимания. Ведь изначально организация фокусировалась на центральноазиатских проблемах и вопросах безопасности.
"Некоторые страны вносят в организацию свой комплекс проблем, которые интересны им, но не интересны странам нашего региона", - говорит эксперт.
Он отмечает, что страны, которые входят в ШОС также состоят и в других организациях. Например, ЕврАзЭС и ОДКБ. По мнению эксперта, из-за того, что есть противоречивые моменты между странами участниками, это влияет на сдерживание потенциала организаций. В связи с этим вопросы внешнего сотрудничества и политики будут также актуальны на саммите в Астане.
"В одном из своих выступлений президент Казахстана сказал, что нужно подумать о том, как ШОС сможет взаимодействовать с другими структурами. Мы же ориентируемся не только на один вектор - у нас многовекторная внешняя политика. Мы должны способствовать синергии разных внешних векторов. Вот это проблемная зона, которую нужно решать. С моей точки зрения это можно решать внесением изменений в регламент организации. Какие-то может должны быть новые подходы при голосовании", - предполагает Айдар Амребаев.
В астанинском саммите примут участие и главы государств, которые не является членами ШОС. Среди них будут наблюдатели и партнеры по диалогу. Яркий тому пример участие Турции.
"В ШОС есть разные уровни участия. Есть непосредственные государства-члены, а есть партнеры по диалогу, есть также наблюдатели. У них разный статус и интересы. Партнер по диалогу может участвовать в других структурах, при этом интересоваться и пытаться наладить диалог со странами ШОС. Возьмем ту же Турцию, которая является членом НАТО. Им интересен этот формат азиатской структуры безопасности. В ШОС все-таки доминируют страны Азии. Такой формат дает возможность, чтобы организация носила не блоковой характер, а способствовала сотрудничеству на международном уровне", - говорит эксперт.
В следующем году саммит ШОС будет пройдет в Китае. С председательством этой страны главные вопросы организации не изменятся, считает эксперт.
"Я предполагаю, что в следующем году Китай поставит эти вопросы с учетом своего веса в мировой политике. С экономической точки зрения это достаточно сильное и авторитетное государство. Но при этом политический вес предстоит набрать. Возможно будут китайские инициативы как изменить мировой порядок, как сделать его более представительным. Та же ООН была создана после Второй мировой войны странами победителями, сейчас конфигурация меняется и страны глобального юга тоже нуждаются в том, чтобы быть хорошо представленными на международной арене. И в этом смысле Китай сможет высказать голос глобального юга в рамках ШОС", - подытожил эксперт.
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