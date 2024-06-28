Мы наблюдаем популярность ШОС – эксперт о предстоящем саммите в Астане

В Астане пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором примут участие главы государств и правительств десятка стран. Как ранее сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев саммит будет посвящен укреплению многостороннего диалога, стремлению к устойчивому миру и развитию. О том, какие вопросы будут наиболее важны в ходе визита мировых лидеров и о развитии самой ШОС, корреспонденту BaigeNews.kz рассказал директор Центра политических исследований Айдар Амребаев.

По мнению эксперта, на саммите традиционно будут обсуждаться вопросы, связанные с безопасностью в регионе. Также саммит в Астане не станет исключением от других мероприятий ШОС, где обсуждались вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества.

"Сейчас все-таки мы наблюдаем популярность ШОС, количество стран в ней расширяется. Пакистан, Иран вступили с саммита в Уфе. Также ожидается, что вступит Беларусь. Многие эксперты отмечают это как позитивный шаг, то есть страны, вступившие в организацию, разделяют ценности ШОС. Но есть и негативная сторона, которая касается принятия решений. То есть, в связи с тем, что в организации присутствуют разные страны, интересы, которых противоречат друг другу, трудно принять решение. Государства зачастую блокируют интересы друг друга. Например, это определённые проблемы во взаимоотношениях между Пакистаном и Индией или Индией и Китаем. Также есть страны, которые находится под санкциями", - считает Амребаев.

Он отмечает, что для стран Центральной Азии очень важно, чтобы ШОС не потеряла фокус внимания. Ведь изначально организация фокусировалась на центральноазиатских проблемах и вопросах безопасности.

"Некоторые страны вносят в организацию свой комплекс проблем, которые интересны им, но не интересны странам нашего региона", - говорит эксперт.

Он отмечает, что страны, которые входят в ШОС также состоят и в других организациях. Например, ЕврАзЭС и ОДКБ. По мнению эксперта, из-за того, что есть противоречивые моменты между странами участниками, это влияет на сдерживание потенциала организаций. В связи с этим вопросы внешнего сотрудничества и политики будут также актуальны на саммите в Астане.

"В одном из своих выступлений президент Казахстана сказал, что нужно подумать о том, как ШОС сможет взаимодействовать с другими структурами. Мы же ориентируемся не только на один вектор - у нас многовекторная внешняя политика. Мы должны способствовать синергии разных внешних векторов. Вот это проблемная зона, которую нужно решать. С моей точки зрения это можно решать внесением изменений в регламент организации. Какие-то может должны быть новые подходы при голосовании", - предполагает Айдар Амребаев.

В астанинском саммите примут участие и главы государств, которые не является членами ШОС. Среди них будут наблюдатели и партнеры по диалогу. Яркий тому пример участие Турции.

"В ШОС есть разные уровни участия. Есть непосредственные государства-члены, а есть партнеры по диалогу, есть также наблюдатели. У них разный статус и интересы. Партнер по диалогу может участвовать в других структурах, при этом интересоваться и пытаться наладить диалог со странами ШОС. Возьмем ту же Турцию, которая является членом НАТО. Им интересен этот формат азиатской структуры безопасности. В ШОС все-таки доминируют страны Азии. Такой формат дает возможность, чтобы организация носила не блоковой характер, а способствовала сотрудничеству на международном уровне", - говорит эксперт.

В следующем году саммит ШОС будет пройдет в Китае. С председательством этой страны главные вопросы организации не изменятся, считает эксперт.