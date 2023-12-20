Мы на грани самоубийства: Нобелевский лауреат рассказал в Астане о будущем мировой экономики

Искусственный интеллект восстанет против человечества, а тяжёлый физический труд сделает из людей рабов, разрушив общество в целом. Известный экономист, лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус поделился с корреспондентом BaigeNews.kz своим видением будущего.

С отцом современных принципов микрокредитования журналисты встретились на пресс-конференции в Астане. Зарубежный гость поделился интересными историями из своей жизни и порассуждал об экономическом развитии.

"Это не первый раз, когда я посещаю вашу страну. Мне довелось много общаться с казахстанской молодёжью. В этих людях есть большой потенциал для трансформации, - сказал Мухаммад Юнус. – Если говорить о мировой экономике, сейчас мы находимся на грани самоубийства. Скоро всё может пойти прахом. У общества существуют мега проблемы, которые оно само и породило. Я бы выделил три: глобальное потепление, экстремальное накопление богатства в высших слоях общества и растущая безработица вследствие влияния искусственного интеллекта. Если мыслить глобально, мы должны построить новую цивилизацию, основанную на концепции трёх нулей. То есть никакого глобального потепления, классового расслоения и безработицы. Только тогда люди смогут жить достойно".

Нобелевский лауреат приехал в Астану, чтобы выступить на презентации историко-просветительского проекта QALAM. Это первый исторический сайт, рассчитанный на широкую аудиторию.

Материалы для сайта готовят профессиональные историки, писатели и журналисты. Фокус внимания сделан на прошлое Казахстана и Центральной Азии. Публикации выходят на казахском, русском и английском языках.

"Так сложилось, что историю нашей страны и региона в целом писали люди извне, сквозь идеологическую и национальную призму. Мы хотим презентовать историю со взглядом из самого центра Азии. И мы никак тематически и форматно не ограничены. У нас много проектов на стадии подготовки. К следующему году запланирован детский раздел, более привлекательный для школьников", - объяснил главный редактор проекта Жар Зардыхан.

Среди авторов уже есть учёные из США, Мексики, Франции, Канады и Казахстана. Каждая из статей уникальна, так как пишется специально для портала.