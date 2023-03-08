"Мы ломаем стереотипы" - женщины-пилоты рассказали о своей неженской профессии

Фото: предоставлено героиней статьи

Профессия пилот – неженская. Как хрупкая девушка может управлять тяжелейшим воздушным судном. Эти сложившиеся стереотипы с лёгкостью смогут развеять казахстанские пилотессы. А их, как оказалось в авиационной среде нашей страны, немало. В преддверии Международного женского дня в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz девушки рассказали о том, каково держать штурвал и смотреть на мир из кабины пилота самолета.

Ксения Бородач является вторым пилотом Airbus 320 компании Air Astana. В авиационной сфере работает уже восемь лет. Как рассказала девушка, претворять свою мечту в реальность начала уже со школьных времен.

"В 2015 году после окончания академии гражданской авиации в Алматы я прошла обучение на боинг-737 и устроилась в авиакомпанию Sсat. Летала на боинге-737. Работала в Sсat с 2015 по 2019 год. И в 2019 году устроилась в Air Astana. В профессию я пришла, первые шаги в авиацию у меня были ещё будучи школьницей. В 2008 году в Астане открылся государственный авиационный центр, где я прошла обучение в течение девяти месяцев по базовым предметам. Таким как аэродинамика, навигация, право и другим. Нам предоставлялось 15 часов лётной практики. Мы летали на сверхлёгком летательном аппарате, самолет ТЛ 2000. И мои первые лётные часы, первые 15 часов, я получила в 2008 году. После окончания школы поступила на грант в академию гражданской авиации и после окончания сразу устроилась по образованию", - рассказала пилот.

Как рассказала девушка, её папа работал руководителем полётов, диспетчером в аэропорту Астаны.

"Я росла в авиационной семье и всегда знала, что моя жизнь будет связана с авиацией. Я всегда мечтала работать в авиации и стала пилотом. Мне очень нравится моя профессия, я её очень люблю и получаю колоссальное удовольствие от своей работы", - признается она.

Ксения отмечает, что её работа требует большого труда. Чтобы стать настоящим профессионалом, необходимо быть очень ответственным и дисциплинированным.

"Профессия пилот - это та профессия, где очень большой уровень ответственности, где порой очень много стресса, и пилот должен обладать такими качествами, как стрессоустойчивость. Он должен быть дисциплинирован, должен сохранять холодный ум, уметь принимать грамотные решения, чтобы обеспечить безопасность полёта. Также в профессии пилота очень важно поддерживать уровень своих знаний и всё время улучшать их, находить время, чтобы читать документы, руководство полётной эксплуатации, чтобы опираясь на свои знания обеспечить максимальную безопасность полёта", - говорит Ксения Бородач.

По словам женщины, пассажиры часто даже не знают о том, что их пилотом является девушка. Ведь полёт совсем не отличается от обычных – все проходят обучение и работают согласно стандартным процедурам и регламенту.

"Зачастую они даже и не знают об этом. Возможно, когда я и мои коллеги девушки произносят наши стандартные call out, адресованные пассажирам, они слышат женский голос, задают вопросы бортпроводникам: "А что в кабине женщина?" Они говорят: "Да". Естественно наступает удивление. Наши пассажиры, наверное, ещё не готовы к тому, что профессия пилот постепенно по всему миру набирает огромную популярность среди женского пола. Но думаю, со временем это станет нормальным. Это искреннее удивление на лицах пассажиров оно себя исчерпает и уже не будет таким сюрпризом для наших пассажиров. Но на примере своём, когда допустим идёшь по терминалу в форме вместе с командиром, экипажем, то пассажиры видят меня и задают вопросы: "А вы нас повезёте?", "Как здорово, ничего себе женщина-пилот", "Я в первый раз вижу женщину-пилота". Они восхищаются, для них это вызывает уважение, они рады, что наши женщины выбирают такие сложные профессии", - поделилась пилотесса.

При этом Ксения совсем не считает, что пилот- это только мужская профессия.

"Сегодня в 21веке, я думаю, что распределение профессий на женскую и мужскую уже теряет свою актуальность. Потому что сегодня женщины в космос летают и становятся командирами воздушных судов. В Израиле женщина служит в армии. Поэтому "неженские" профессии становятся женскими, и всё это становится нормальным. По всему миру много женщин-пилотов, в Европе, Турции. Поэтому сейчас многое, что раньше было непривычным, становится нормальным. Конечно, женщинам в этом плане, наверное, сложнее, потому что очень много стереотипов, таких как "женщина за рулём", женщина - слабый пол. Но мы, выполняя свою работу с нашими коллегами-девушками, управляя воздушным судном, ломаем эти стереотипы. У нас очень хорошее обучение. Мы прекрасно справляемся с нашими должностными обязанностями, порой иногда даже лучше мужчин", - отметила она.

При этом, по словам Ксении, работа, в процессе которой могут быть и ночные рейсы, никак не мешает домашним и семейным делам.

"Я замужем, и мой муж относится с огромным уважением и пониманием к моему делу. Домашние дела, конечно, мы успеваем выполнять. У нас выходит расписание на месяц. Мы знаем, когда, в какой день будет выходной. Например, если запланировано какое-то семейное торжество, у нас есть возможность запросить выходной на эту дату заранее, до выхода расписания на следующий период. Конечно, приходится прилагать усилия, чтобы организовать и спланировать своё время, свой досуг, но всё получается прекрасно. Мой муж меня понимает. Если я отдыхаю после ночного рейса, он помогает мне с домашними делами. Поэтому всё прекрасно, всё как у людей", - рассказала пилот.

Қымбат Артықбай - второй пилот флота Embraer - в сферу авиации пришла восемь лет назад. Ранее она работала авиадиспетчером, а уже после решила стать пилотом. Воздушным судном она управляет уже пять лет.

"Я люблю свою работу за разнообразие. Каждый рейс - это новый экипаж, новые города и, конечно, же разная погода", - поделилась пилотесса.

По мнению девушки, самым сложным в работе пилота является ненормированный график. Но при этом специалист должен быть ответственным, сообразительным и стрессоустойчивым.

"Обычно приходим в офис за 1.15-1.30 до вылета. Получаем документы на предстоящий рейс и удостоверяемся, что самолёт технически исправен, и погода лётная. Далее встречаемся с бортпроводниками для предполётного брифинга. Предполётный брифинг - это ещё отчасти знакомство с экипажем. Так как, на рейсе могут быть коллеги, с которыми ранее никогда не летали. С бортпроводниками вместе идём на борт. И тут каждый начинает приступать к своим обязанностям. Каждый рейс по-своему разный. Сегодня у нас обработка противобледенительной жидкостью, завтра вылет в сложных метеоусловиях, и так на каждом рейсе могут быть свои нюансы", - рассказала пилот.

Также девушка поделилась, что в кабине пилота всегда очень дружелюбная атмосфера. И завораживающий вид.

"Вид из пилотской кабины очень захватывает, это не тот вид, что видно из маленького окошка иллюминатора. Мне кажется, отчасти и за этот вид я очень люблю свою работу. Сейчас ощущения уже иные. Когда нам дают разрешение на взлёт, и командир, и второй пилот, мы больше сосредоточены на самой фазе, потому что взлёт и посадка - это самые важные фазы полёта. У каждого есть свои обязанности. Как только нам дают взлёт, если я пилотирую, тогда я добавляю тягу двигателей. И у нас есть свои команды. Когда я взлетаю, я полностью сосредоточена на полосе. А командир подсказывает скорости, и мы взлетаем", - рассказала она.

Во многих странах при посадке самолета есть традиция – аплодировать экипажу. Но как оказалось, пилоты их не слышат. По словам пилотессы, это делать необязательно, но сотрудникам в любом случае это приятно.

"Мы не слышим аплодисменты, из-за этого я как-то нейтрально отношусь. Если бортпроводники передают, что хлопали и благодарили, то приятно. Это не нужно, но и не запрещено", - говорит девушка.

По словам девушки, когда пассажиры узнают, что за штурвалом женщина-пилот, удивляются. Но при этом очень положительно реагируют на это. Также Қымбат вспомнила свой первый рейс.

"Если вспомнить мой первый рейс с пассажирами, то это был рейс Алматы-Шымкент, длительность полета один час. Тогда мне казалось, что время летит очень быстро. Со мной летел инструктор, был также второй пилот. Второй пилот обычно сидит для какой-нибудь внештатной ситуации. Мне казалось, что всё очень быстро происходит, так как помимо самого процесса взлёта и посадки у второго пилота есть обязанность заполнения документации, и так далее. Я очень волновалась. Но, в принципе, инструктор видел, что это отчасти и волнение, похвалил и сказал, над чем нужно поработать. Поэтому я с теплотой вспоминаю свой первый рейс. Сейчас конечно лететь до Шымкента хватает времени на всё: и заполнить бумаги, и кофе попить. Поэтому тот второй пилот, который был четыре года назад и сейчас, это два разных человека", - заключила она.