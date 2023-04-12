Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл первое заседание Национального совета по науке и технологиям, на котором обозначил основные проблемы в отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он отметил, что в нашей стране имеется сильная научная школа, достаточно квалифицированных учёных. Со стороны государства науке оказывается всесторонняя поддержка.

"За последние годы в этой сфере произошли ощутимые изменения. В частности, существенно выросли объёмы и улучшены механизмы государственного финансирования исследований. Начата поэтапная модернизация научных организаций. Увеличилось количество специалистов, которые проходят стажировку в ведущих научных центрах мира", - сказал президент.

Растёт число грантов, выделяемых на подготовку докторантов и научные исследования. Сфера науки стала более привлекательной для молодёжи.

"Но этого недостаточно. Несмотря на все усилия, отечественная наука пока не является двигателем социально-экономического прогресса страны. Казахстан, как и другие постсоветские государства, остался в парадигме "мобилизационной модели" развития науки. Её характерными проблемами выступают чрезмерно централизованная система планирования и управления, критическая зависимость от государственного финансирования, низкий спрос со стороны бизнеса на НИОКР, отток и дефицит кадров, особенно молодых", - заявил Токаев.

Для иллюстрации ситуации он привёл цифры.

"За последние пять лет расходы на науку в нашей стране выросли на 60 процентов, а доля науки в структуре ВВП наоборот снизилась до 0,13 процента. Львиную часть этих затрат, а именно 70 процентов, составляют бюджетные средства. При этом наблюдается огромный перекос в финансировании различных направлений науки. На фундаментальные и прикладные исследования приходится 82 процента выделяемых бюджетных средств, а на опытно-конструкторские работы – всего 18 процентов", - сообщили глава государства.

Вместе с тем в стране крайне мало современных наукоемких производств. Так, 65 процентов отечественных предприятий относятся к третьему технологическому укладу – это сырьевой сектор и металлургия. 34 процента – машиностроение и нефтехимия, относящиеся к четвёртому укладу.