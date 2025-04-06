Трудами геологов были открыты практически все ныне действующие месторождения. И именно от геологической отрасли зависит индустриальное развитие страны. Накануне профессионального праздника корреспондент BaigeNews.kz побеседовал с геологами о развитии этой отрасли.

"В Австралии, Канаде, ЮАР, месторождения похожи на Казахстан"

Генеральный директор ТОО "Kazakhmys Barlau" Галым Нуржанов в профессии уже почти 25 лет.

"Я родом из города Сатпаев. Учился в школе, где нам постоянно рассказывали о великом Каныше Сатпаеве. В 10 классе я писал эссе о нём. Когда начал глубже изучать его жизнь и вклад в науку, понял, что это не просто интерес — это призвание. И я решил, что должен продолжить его дело", — рассказывает Галым Нуржанов.

Он вспоминает о своей первой экспедиции, которая была в 2000-ых годах. Признается, что первые впечатления были самыми запоминающимися.

"Когда я впервые спустился в шахту и увидел эти выработки… Это особое чувство. Представьте, вы опускаетесь на 600 метров вглубь земли — ощущаешь себя совсем по-другому. Конечно, такие моменты остаются в памяти надолго",- рассказывает он.

За годы своей работы Галым побывал в экспедициях по всему Казахстану. По служебным командировкам бывал и за границей — в Южной Африке, Канаде, Австралии и других странах. Эти поездки особенно запомнились ему.

"В Австралии, Канаде, ЮАР, месторождения очень похожи на Казахстан", — говорит геолог.

Говоря о профессии, он отмечает, что работа геолога связана с опасностями. Ведь на глубине земли может пройти все, что угодно. И как бы не застрахован специалист всегда есть риск.

"Раньше геологи могли выходить на замеры в одиночку, но сейчас, согласно международным стандартам, это запрещено — в группу обязательно входят как минимум два человека. Если вдруг что-то произойдёт, напарник сможет вызвать помощь", — рассказывает он.

В работе он считает важно иметь терпение, чтобы не выгореть. Ведь для того, чтобы открыть одно месторождение необходимо, минимум, от 7 до 15 лет.

Также важна физическая выносливость. Однако за последние несколько лет профессия геолога изменилась. Сейчас в помощь профессионалам появились новые технологии, которые в каких-то моментах смогли упросить работу.

"Раньше геолог в своей работе полагался почти исключительно на свои знания, опыт и интуицию. Всё основывалось на компетенции и интеллектуальных способностях. Сегодня же появились различные программы и приложения, которые значительно облегчают работу. Например, 3D-моделирование и блочные модели. Ты вводишь данные в программу, и она строит месторождение, которое ты можешь увидеть на экране. Теперь ты можешь "увидеть" месторождение до того, как его откроешь. Раньше мы могли видеть только разрезы, и это было далеко не так наглядно", — делится впечатлениями геолог.

По его мнению, в стране высокий уровень специалистов, и государство предпринимает все необходимые меры для поддержания престижа и востребованности профессии геолога.

"Сегодня государство уделяет должное внимание этой сфере, такого не было. На уровне министерства нас уже поздравляли, вице-министр лично направлял нам свои поздравления. Недавно также отметили наших ветеранов. Со стороны президента и правительства очень большое внимание уделяют", — говорит геолог.

"Экспертом становится только тот, кто постоянно растёт"

Ветеран-геолог Айбек Айтуаров выбрал профессию по стопам отцам. За его плечами опыт в зарубежных и отечественных компаниях.

"Чтобы стать хорошим геологом, да и вообще экспертом в любой области - не обязательно быть узким специалистом в чём-то одном. Главное -постоянно развивать свои компетенции, расширять кругозор, учиться новому. Только так можно действительно расти в профессии", — говорит геолог.

Сейчас мне 60 лет, и я продолжаю изучать новые методы, осваивать современные технологии", — говорит геолог.

Он рассказывает, как проводил исследованиях на разных частях Казахстана. Сейчас специалист занят анализом Кашагана. С этим месторождением он работает уже более 25 лет — посвятил ему значительную часть своей профессиональной жизни.

По его словам, работа геолога сейчас отличается от того времени, когда он начинал профессиональный путь. Сейчас специалисты в основном работают в офисах, анализируя сейсмические данные, результаты бурения.

"Конечно, в полях тоже работают, но это уже, как правило, промысловики, которые занимаются непосредственно бурением, или геофизики, выполняющие сейсмические исследования", — поясняет геолог.

Говоря об особенностях профессии, он подчеркивает, что в геологии идет только по-настоящему увлечённые люди. Ведь для того, чтобы увидеть результат работы нужно много времени.

"А что интересно в нашей профессии? В первую очередь возможность прикоснуться к истории, к глубинам времени. Мы как будто путешествуем на машине времени. Изучаем породы, которым миллионы лет. Вот, например, коллектору Кашагана 330 миллионов лет. Представьте, мы исследуем образование, которое существовало задолго до появления человечества. Нам осознанно известно только около 10 тысяч лет нашей истории, и это ничтожно мало по сравнению с возрастом тех слоёв, с которыми мы работаем", — говорит геолог.

Для того, чтобы оставаться в геологии необходимо постоянно пополнять знания и интересоваться технологиями. Только знаний, полученных в университете порой недостаточны, говорит геолог. Важно идти в ногу со временем и вовремя учиться использовать новые технологии. А обучаться этому не всегда легко, так как правило такие оборудования сложны.

Немаловажную роль в геологии играет знание английского языка. Айбек Айтуаров считает, что это позволяет только расширять границы в професии.

"Сейчас важно следить за зарубежными технологиями, читать международные исследования, анализировать новые подходы. А для этого, конечно, нужно знать английский язык. Геология тесно связана с международным опытом. Чтобы оставаться в курсе, быть на передовой — нужно постоянно развивать свои знания. Хотя я не скажу, что, допустим, иностранцы знают больше, чем мы, советские геологи", — отмечает собеседник.

Молодым специалистам Айбек Айтуаров советует больше обращать внимание на образование и знание. Также, по его мнению, в геологии важно обладать критическим мышлением, постоянно расширять свои способности.