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  • "Мы имеем проблемы, которые ставят под угрозу существование человека" - Токаев
Акорда Сегодня, 13:10
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Сегодня, 13:10
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Фото: Акорда

"Мы имеем проблемы, которые ставят под угрозу существование человека" - Токаев

Касым-Жомарт Токаев после своего выступления на международном Форуме "Астана" ответил на вопрос модератора Ричарда Квеста, журналиста CNN, передаёт BaigeNews.kz  

 "Господин президент, вы говорили об открытости, терпимости. Вы призвали делегатов и участников привнести их в диалог. Каково же ваше определение, ваше видение успеха форума?", - спросил Квест.

Глава государства ответил, что диалог и обмен мнениями нужно ставить выше идеологии войн и конфликтов.

"С моей точки зрения, нам нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека. В действительности, жизнь простых людей во всем мире стала более трудной. В первую очередь, мы должны это признать. Во-вторых, мы не должны ориентироваться на громкие заголовки. Мы должны выйти за рамки заголовков и вести разговор о проблемах, которые, к сожалению, объединяют нас. Говоря коротко, мы должны их решать. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, и, как вы сказали, непредвзятость должны возобладать над конфронтацией, над идеологией войн и конфликтов", - сказал Токаев.

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Сегодня, 13:10
271
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