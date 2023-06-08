"Мы имеем проблемы, которые ставят под угрозу существование человека" - Токаев

Касым-Жомарт Токаев после своего выступления на международном Форуме "Астана" ответил на вопрос модератора Ричарда Квеста, журналиста CNN, передаёт BaigeNews.kz

Глава государства ответил, что диалог и обмен мнениями нужно ставить выше идеологии войн и конфликтов.

"С моей точки зрения, нам нужно глубже осмыслить суть проблем, которые мы имеем сегодня, проблем, которые ставят под угрозу источники существования человека. В действительности, жизнь простых людей во всем мире стала более трудной. В первую очередь, мы должны это признать. Во-вторых, мы не должны ориентироваться на громкие заголовки. Мы должны выйти за рамки заголовков и вести разговор о проблемах, которые, к сожалению, объединяют нас. Говоря коротко, мы должны их решать. С моей точки зрения, диалог, обмен мнениями, и, как вы сказали, непредвзятость должны возобладать над конфронтацией, над идеологией войн и конфликтов", - сказал Токаев.