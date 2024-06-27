Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики - Токаев
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В ходе выступления на встрече по случаю награждения работников СМИ президент страны отметил, что все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы, передаёт BaigeNews.
"Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики. Все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы. Благодаря их влиянию эта сфера приобрела просветительский характер. Необходимо достойно продолжить путь старшего поколения", - заявил он.
По мнению главы государства, средства массовой информации – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества.
"Особенное важное, даже решающее значение приобретает профессионализм журналистов. Большинство из вас – подлинные патриоты и специалисты высокого уровня, преданные своей стране. В этом нет никаких сомнений. Вы с честью выполняете свою миссию. Любой труд должен оцениваться по достоинству. Профессионалы масс-медиа всегда пользуются большим уважением", - сказал он.
Глава государства напомнил, что традиционно лучшие представители СМИ нашей страны отмечаются премиями.
"Среди собравшихся здесь журналистов есть те, кто проработал в этой сфере почти полвека. Также есть посланцы региональных медиа. На мероприятие мы специально пригласили представителей средств массовой информации из разных областей. Одним словом, в этом зале собрались настоящие профессионалы. За особые заслуги в области информации принято решение о присуждении ряду журналистов государственных наград.
Кроме того, с прошлого года накануне праздника журналистам вручаются ключи от квартир. Эта традиция получит свое продолжение и в этом году, и в будущем", - заключил он.
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