Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики - Токаев

В ходе выступления на встрече по случаю награждения работников СМИ президент страны отметил, что все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы, передаёт BaigeNews.

"Мы гордимся богатой историей и традициями национальной журналистики. Все выдающиеся представители казахской интеллигенции начала ХХ века были тесно связаны с работой прессы. Благодаря их влиянию эта сфера приобрела просветительский характер. Необходимо достойно продолжить путь старшего поколения", - заявил он.

По мнению главы государства, средства массовой информации – это голос народа, вестник нации и духовная опора общества.

"Особенное важное, даже решающее значение приобретает профессионализм журналистов. Большинство из вас – подлинные патриоты и специалисты высокого уровня, преданные своей стране. В этом нет никаких сомнений. Вы с честью выполняете свою миссию. Любой труд должен оцениваться по достоинству. Профессионалы масс-медиа всегда пользуются большим уважением", - сказал он.

Глава государства напомнил, что традиционно лучшие представители СМИ нашей страны отмечаются премиями.