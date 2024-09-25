"Мы формируем свою цифровую идентичность" - вице-министр информации

Первая сессия Astana Media Week 2024 началась с приветственного письма министра культуры и информации Аиды Балаевой, которое зачитал вице-министр Канат Искаков, передаёт BaigeNews.kz.

"Уважаемые коллеги, от всей души поздравляю вас с открытием ежегодной недели Astana Media Week. В этом году тематика "Эффект медиа и цифровая идентичность" ещё раз подчеркнет информационную значимость изменений в обществе и в новую технологическую эпоху. Медиа имеют большое влияние в повседневной жизни, что способствует не только распространению информации, но и развитию культуры, формирующей общественное мнение. Цифровые технологии быстро развиваются, выводя эти тенденции на новый уровень и ещё больше усиливая влияние медиа. Эти тенденции повышают квалификацию медийных специалистов и открывают новые возможности. Astana Media Week стала профессиональной площадкой для обсуждения актуальных вопросов, собрав на одной площадке лидеров медиа-отрасли, профессионалов и экспертов. Желаю всем успехов", - говорится в письме.

Первая сессия Astana Media Week 2024 посвящена теме "Казахстан в мировом информационном ландшафте". Участники сессии обсудили позицию Казахстана в глобальной информационной экосистеме, рассмотрели его влияние через международные медиаальянсы и роль в формировании региональных медиаинициатив.

"Раньше мы говорили, что находимся на пороге века цифровых технологий. Сейчас мы его уже переступили и формируем свою цифровую идентичность. Цифровизация и искусственный интеллект давно в нашу сферу вошли. Сейчас отдельный человек уже считается источником информации. У каждого из нас сейчас есть большие возможности распространять информацию. Это и социальные сети, и стриминговые платформы. Для того, чтобы мы опредили своё место в мировом информационном пространстве, мы должны понять, что нам нужно и куда нам идти. Поэтому мы на законадательном уровне определили понятия "онлайн-платформа", "стриминг-платформа", "СМИ". Теперь мы находимся на этапе реализации всех этих изменений. Следуя мировым трендам полностью концептуально, законодательно подготовили и реализуем все необходиимые меры, которые нам нужны в информационном пространстве", - отметил Канат Искаков в своём выступлении.

В целом первый день Astana Media Week посвящён представлению уникального контента от республиканских и региональных телеканалов Казахстана, охватывающего широкий спектр жанров. Также запланирована презентация голосового помощника "Алиса" на казахском языке.

Во второй день, 26 сентября, участники форума познакомятся с лучшими практиками и успешными кейсами ведущих продакшн-компаний. Кроме того, планируется проведение специального диктанта аббревиатур на казахском языке “Максат”, который повысит информационную грамотность и языковые компетенции медиа специалистов.

В третий день Astana Media Week 2024 ожидается торжественная церемония вручения премии “Лучший пресс-секретарь”, отмечающая выдающиеся достижения в сфере медиакоммуникаций.