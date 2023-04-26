Мы финансируем олигархов за счёт народа - Жанбыршин

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Миллиарды, которые ежемесячно теряются от инвестиций и услуг, не стимулируют частные банки к финансированию бизнес-проектов, позволяющих развивать экономику Казахстана. Об этом заявил депутат мажилиса Едил Жанбыршин, передаёт BaigeNews.kz.

"Потому что у них голова болит, и они не думают. Грядёт легкий заработок. Они стали финансовыми монополистами. По сути, мы финансируем олигархов и их банки за счёт народа и государства, и даже проверить это не можем. Так куда же смотрят правительство, компетентные органы и ведомства?", - возмутился Жанбыршин.

По его словам, ряд крупных инвестиционных проектов финансируются за счет средств государственного бюджета, Национального фонда в размере более трёх триллионов тенге. За последние три года гарантированный государством кредит на различные проекты составил 2,2 триллиона тенге, а долг правительства - 1,8 триллиона тенге. Основная часть денег, выделяемых на эти инвестиционные проекты, размещается в частных банках второго уровня.

Кроме того, по состоянию на 30 сентября 2022 года финансовые активы и деньги фонда "Самрук-Қазына", размещенные в частных банках, составили 5,9 триллиона тенге. То есть большая часть денег в государстве обращалась через частные банки.

"Например, если мы разместим триллион тенге вышеуказанных средств в одном частном банке, то этот банк будет в среднем заработает 150 миллиардов тенге. А теперь подсчитайте, сколько государственных средств и кредитов, полученных правительством, прошло через эти частные банки?! Один из наших банкиров, нажившийся на таких нехитрых финансовых схемах, попал в список Forbes", - рассказал депутат.

Он напомнил, что глава государства заявил на расширенном заседании правительства, что власти должна обеспечить стабильность бюджета.