Мы думали, что умрём: 30 пассажиров пострадали из-за сильной турбулентности на борту Boeing

Тридцать пассажиров получили травмы после того, как самолёт, следовавший из Мадрида в Уругвай, попал в "сильную турбулентность" и был вынужден совершить аварийную посадку в Бразилии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN.

"Наш рейс UX045, направлявшийся в Монтевидео, был перенаправлен в аэропорт Натал (в Бразилии) из-за сильной турбулентности. Самолёт приземлился нормально, и те, кто получил различные виды травм, уже проходят лечение", - сообщила авиакомпания Air Europa в соцсети X.

По данным сайта отслеживания полётов FlightAware, самолёт, попавший в зону турбулентности - Boeing 787-9 Dreamliner. По данным сайта Air Europa, он вмещает до 339 пассажиров.

"В один момент самолёт потерял устойчивость и начал пикировать. Те, у кого не было ремней безопасности, взлетели в воздух и ударились о потолок, и они пострадали - те, у кого были ремни безопасности, пострадали меньше", - рассказал агентству Reuters один из пассажиров, Максимилиано.

Другой пассажир, Стеван, рассказал информационному агентству: "Есть пассажиры с переломами и травмами рук, лица и ног. Около 30 человек получили ранения. Это было ужасное чувство; мы думали, что умрём там, но, слава богу, этого не произошло".

Air Europa добавила, что все нуждающиеся в медицинской помощи проходят лечение в бразильском международном аэропорту Натал.