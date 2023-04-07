"Мы должны выйти из этой программы" - глава Нацбанка о "7-20-25"

Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

Председатель Национального банка прокомментировал споры вокруг жилищной программы "7-20-25". Он заявил, что государству нужно уже отказываться от неё, передаёт BaigeNews.kz.

"Высокая инфляция не позволяет нам повышать благосостояние казахстанцев. Она съедает и сбережения, и ежедневные доходы казахстанцев, создаёт условия, когда кредитование экономики снижается. Если мы живём при условиях высокой бесконтрольной инфляции, очень много чего остаётся невозможным. Поэтому я хочу сказать, что с точки зрения макроэкономической дисциплины будет правильно, если мы из этой программы выйдем чем раньше, тем лучше. За все ошибки макроэкономики государства в итоге платят простые казахстанцы", - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка сообщил, что у регулятора нет собственных средств.

"Макроэкономическая стабильность сама по себе может ничего и не дать. Но без неё обеспечить долгосрочный и устойчивый рост экономики и благосостояние казахстанцев невозможно. С этой точки зрения у Нацбанка нет своих средств. Мы налоги, пошлины не собираем. Нацбанк может финансировать программы по поддержке экономики только за счёт эмиссионного механизма", - пояснил он.

По его словам, эмиссионный механизм приводит к потере контроля над количеством денег в экономике, что, в свою очередь, приводит к высокой инфляции. Пирматов отметил, что это ошибки не какого-то отдельного государственного органа, а макроэкономические ошибки всего государства.