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BaigeNews.kz/ Данира Искакова Сегодня, 14:24
122
Сегодня, 14:24
122
Фото: BaigeNews.kz/ Данира Искакова

"Мы должны выйти из этой программы" - глава Нацбанка о "7-20-25"

Председатель Национального банка прокомментировал споры вокруг жилищной программы "7-20-25". Он заявил, что государству нужно уже отказываться от неё, передаёт BaigeNews.kz

"Высокая инфляция не позволяет нам повышать благосостояние казахстанцев. Она съедает и сбережения, и ежедневные доходы казахстанцев, создаёт условия, когда кредитование экономики снижается. Если мы живём при условиях высокой бесконтрольной инфляции, очень много чего остаётся невозможным. Поэтому я хочу сказать, что с точки зрения макроэкономической дисциплины будет правильно, если мы из этой программы выйдем чем раньше, тем лучше. За все ошибки макроэкономики государства в итоге платят простые казахстанцы", - сказал Галымжан Пирматов.

Глава Нацбанка сообщил, что у регулятора нет собственных средств. 

"Макроэкономическая стабильность сама по себе может ничего и не дать. Но без неё обеспечить долгосрочный и устойчивый рост  экономики и благосостояние казахстанцев невозможно. С этой точки зрения у Нацбанка нет своих средств. Мы налоги, пошлины не собираем. Нацбанк может финансировать программы по поддержке экономики только за счёт эмиссионного механизма", - пояснил он. 

По его словам, эмиссионный механизм приводит к потере контроля над количеством денег в экономике, что, в свою очередь, приводит к высокой инфляции. Пирматов отметил, что это ошибки не какого-то отдельного государственного органа, а макроэкономические ошибки всего государства.

"Потому что часто эти решения не принимаются отдельно друг от друга. Поэтому нам нужно научиться жить следуя основным канонам и понимать, что краткосрочные меры не всегда дают результаты, которые мы иногда обещаем казахстанцам", - добавил он. 

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Журналист
Сегодня, 14:24
122
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