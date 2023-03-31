Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный

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27 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о придании высокого авторитета Национальной академии наук. Теперь все вопросы НАН РК и большой науки будут решаться в администрации президента страны. Какие возможности предоставит учёным новый статус академии, рассказал доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук, директор Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Зиябек Кабульдинов, передаёт BaigeNews.kz.

По словам учёного, указ президента о новом статусе академии - это очень важное и нужное решение.

"На протяжении почти 20 лет Академия наук находилась в очень плачевном, удручающем состоянии. Не было достаточного количества штатных единиц, не было финансирования, не было достойной материально-технической базы. Поэтому в полную силу академия наук не могла выполнять работу, хоть и издавала научные журналы, которые идут со дня основания, заключала меморандумы, проводила конференции. Национальный доклад о науке готовили, вместе с тем, положение нашей академии было из ряда вон выходящим. Поэтому теперь будет стабильное финансирование и постоянный штат", - считает Зиябек Кабульдинов.

Он отметил, что отныне все накопившиеся проблемы в сфере отечественной науки, в том числе академии наук, будут оперативно решаться на уровне нашего президента.

"Теперь ни комитету науки, ни нашему научному ведомству академия подчиняться не будет. Мы можем быть уверены, что отныне академия наук будет местом, средоточием академической науки. Здесь научное сообщество, лучшие умы науки под эгидой нашей академии будут работать во благо процветающего Казахстана. Они будут помогать главе государства, и глава государства будет создавать все необходимые условия", - добавил доктор исторических наук.

По его мнению, самые лучшие условия для академиков предоставлялись, безусловно, в послевоенные годы.