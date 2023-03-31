- Прокуратура возбудила дело против Болата Назарбаева 12:15 82
- Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный 11:39 174
- На газового монополиста наложили штраф в 78 млн тенге в Алматы 11:18 241
- Казахстанцев начали массово увольнять в Южной Корее 11:11 332
- Совет ЕЭК единогласно поддержал беспошлинный ввоз сахара-сырца в Казахстан 10:58 276
- Цену на макароны снизили в СКО 10:35 462
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 275
- Рыбакина одержала новую победу на Miami Open 10:05 486
- Костанаец врезался в теплотрассу и погиб 09:55 336
- Елена Рыбакина отметилась впечатляющим достижением 09:38 322
- Коронавирусом за сутки заразились 84 казахстанца 09:18 447
- КНБ ликвидировал международный наркосиндикат 09:01 513
- Срок уплаты налога на транспорт истекает 3 апреля 08:50 325
- Дождь, грозу и ветер прогнозируют в Казахстане 08:39 447
- Килограммового младенца успешно прооперировали в Павлодаре 08:20 374
- Мужчина скончался за рулём и спровоцировал аварию в Актау 07:57 781
- Получивший ножевое ранение аким пришел в сознание в Жамбылской области 07:08 391
- Угнанное 3 года назад в Новосибирске авто вернули владелице полицейские Павлодара 06:31 502
- Sergek будет отслеживать движение курьеров на мопедах 05:13 380
- Художница из Петропавловска прославляет Казахстан на международной арене 04:49 799
- В четырёх микрорайонах Алматы отключили газ 03:21 761
- Вода не поднимается до верхних этажей квартир астанчан - что делать 02:10 469
- На сельского акима в Жамбылской области напали с ножом 01:32 463
- Супруг Ольги Рыпаковой стал председателем маслихата ВКО 00:24 484
- Женис Касымбек пообещал сохранить Талдыколь 30.03.2023 605
- Дачников начали эвакуировать в Актобе 30.03.2023 410
- Спасателей в Кокшетау осудили за покушение на мошенничество 30.03.2023 527
- История одного экспоната: жилет "изменника родины" Жанайдара Садвакасова 30.03.2023 649
- Насколько политизированы соцсети в Казахстане, обсудили эксперты 30.03.2023 492
- Похищенное во время январских событий оружие нашли у дороги в области Жетысу 30.03.2023 496
- Серика Кудебаева принудительно доставят в суд 30.03.2023 605
- "Сегодня мусор - завтра вещь в быту": казахстанские студенты дают отходам вторую жизнь 30.03.2023 605
- Интернет-сервис для “заказа” ямочного ремонта разработали в акимате Усть-Каменогорска 30.03.2023 556
- Ак-Мечеть - что скрывает самая таинственная пещера Южного Казахстана 30.03.2023 683
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 620
- Справки о пенсионке и социальных выплатах: новые госуслуги через Kaspi.kz 30.03.2023 513
- Отпечатки пальцев предлагают внести в документы казахстанцев 30.03.2023 517
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 484
- Изнасилование мальчика: в Алматинской области создали спецкомиссию 30.03.2023 614
- Казахстанцы попадают в сети транснациональных финансовых пирамид - АФМ 30.03.2023 644
- Износ сетей Петропавловской ТЭЦ превысил 70 процентов 30.03.2023 498
- Искусственный интеллект помогает выявлять финансовые пирамиды в Казахстане 30.03.2023 492
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 530
- За лечение народными средствами могут уволить акима в Павлодарской области 30.03.2023 801
- Государство намерено распродать активы Air Astana и Qazaq air 30.03.2023 574
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 779
- Казахстанские библиотекари пройдут обучение в Турции 30.03.2023 496
- Казахстан подал в суд на оператора Кашагана 30.03.2023 547
- Увеличить доход от платных парковок планируют в акимате Астаны 30.03.2023 593
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 688
- Экспорт из Китая в Казахстан: расхождение в объёмах на 5,3 трлн тенге обнаружили аналитики 30.03.2023 540
- Болезни-"убийцы": от чего чаще всего умирают казахстанцы 30.03.2023 858
- Что едят богатые и бедные казахстанцы 30.03.2023 616
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 883
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 788
- Аналитики прогнозируют высокую инфляцию в Казахстане с 2023 по 2025 год 30.03.2023 553
- Мы нацелены на слаженную и результативную работу – Смаилов о своём переназначении 30.03.2023 538
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1044
- Казахстанская федерация бочча официально вошла в состав Международной федерации 30.03.2023 496
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 615
- Массовое отравление суши в Кокшетау: эксперты рассказали, чем опасна сырая рыба 30.03.2023 1010
- Когда в Казахстане начнётся приём документов в первый класс 30.03.2023 949
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 562
- Правительство должно минимизировать бюрократию - Токаев 30.03.2023 452
- Алихан Смаилов сохранил пост премьер-министра Казахстана 30.03.2023 671
- Необходимо снизить уровень инфляции в два раза - Токаев 30.03.2023 694
- Президент поддержал кандидатуру Алихана Смаилова на пост премьер-министра 30.03.2023 566
- Тело 11-летней девочки нашли в Туркестанской области 30.03.2023 869
- Токаев провёл консультацию с руководителями фракций политических партий в мажилисе парламента 30.03.2023 625
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 1448
- Токаев назначил новых судей по ряду городов и областей Казахстана 30.03.2023 794
- Amanat предложила кандидатуру Смаилова на должность премьер-министра 30.03.2023 800
- Таймтрекинг по-казахстански: какие изменения ждут госслужащих 30.03.2023 733
- Работников КТЖ подозревают в хищении материалов для ремонта путей 30.03.2023 688
- Коронавирусом за сутки заразился 91 казахстанец 30.03.2023 571
- Запрет на ввоз пшеницы автотранспортом планируют ввести в Казахстане 30.03.2023 612
- Алматинцы организовали незаконный игорный бизнес в TikTok 30.03.2023 769
- Неустойчивая погода ожидается 30 марта в Казахстане 30.03.2023 549
- Мужчину осудили за оскорбление по WhatsApp в Усть-Каменогорске 30.03.2023 896
- Кызылординец выращивал коноплю в огороде 30.03.2023 684
Мы должны вернуть самое лучшее достижение академии наук - учёный
27 марта президент Касым-Жомарт Токаев подписал указ о придании высокого авторитета Национальной академии наук. Теперь все вопросы НАН РК и большой науки будут решаться в администрации президента страны. Какие возможности предоставит учёным новый статус академии, рассказал доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной академии наук, директор Института истории и этнологии имени Чокана Валиханова Зиябек Кабульдинов, передаёт BaigeNews.kz.
По словам учёного, указ президента о новом статусе академии - это очень важное и нужное решение.
"На протяжении почти 20 лет Академия наук находилась в очень плачевном, удручающем состоянии. Не было достаточного количества штатных единиц, не было финансирования, не было достойной материально-технической базы. Поэтому в полную силу академия наук не могла выполнять работу, хоть и издавала научные журналы, которые идут со дня основания, заключала меморандумы, проводила конференции. Национальный доклад о науке готовили, вместе с тем, положение нашей академии было из ряда вон выходящим. Поэтому теперь будет стабильное финансирование и постоянный штат", - считает Зиябек Кабульдинов.
Он отметил, что отныне все накопившиеся проблемы в сфере отечественной науки, в том числе академии наук, будут оперативно решаться на уровне нашего президента.
"Теперь ни комитету науки, ни нашему научному ведомству академия подчиняться не будет. Мы можем быть уверены, что отныне академия наук будет местом, средоточием академической науки. Здесь научное сообщество, лучшие умы науки под эгидой нашей академии будут работать во благо процветающего Казахстана. Они будут помогать главе государства, и глава государства будет создавать все необходимые условия", - добавил доктор исторических наук.
По его мнению, самые лучшие условия для академиков предоставлялись, безусловно, в послевоенные годы.
"С момента создания академии наук руководство республики в лице Жумабая Шаяхметова решило многие социальные проблемы учёных. Строило бесплатное жильё для академиков, выдавало дачи, автотранспорт. Зарплата у академиков была выше, чем у самого первого секретаря компартии Казахстана, то есть Жумабая Шаяхметова. Более того, академики пользовались и другими льготами. Я думаю, что до этой планки мы должны дойти и вернуть самое лучшее достижение академии наук", - сказал Зиябек Кабульдинов.
-
Trend news
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 529
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 778
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 687
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 882
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 787
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 1043
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 614
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 1439
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 2370
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 778
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 8414
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 709
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 885
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 850
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 2918
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 18379
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 5254
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1264
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 770
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 796
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 6549
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1111
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 13710
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1027
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1067
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1048
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 2602
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4044
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 9971
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4260
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 1768
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1305
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 2507
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 7618
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 1985
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 1326
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 16769
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 1687
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 1878
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 1834
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5222
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 1586
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 1635
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 1685
- Студент четыре раза "заминировал" колледж в Алматы 21.03.2023 1574
- Выпрыгнул из окна: подозреваемый в изнасиловании двух девочек пытался покончить с собой в Мангистау 20.03.2023 6146
- Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию 20.03.2023 1646
- Трамп заявил, что во вторник его арестуют, и призвал своих сторонников к протестам 19.03.2023 1845
- Полуголые мужчины и черепашки-ниндзя: казахстанцы соревнуются в оригинальности на выборах депутатов 19.03.2023 1868
- Нурсултан Назарбаев проголосовал на выборах депутатов 19.03.2023 1726
- Сына судьи подозревают в жестоком убийстве в Уральске 19.03.2023 1734
- Боец UFC совершил каминг-аут 18.03.2023 1944
- "Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой 18.03.2023 8588
- Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина 17.03.2023 2621
- Спецслужбы очистили три казахстанских города от лидеров местного криминалитета 17.03.2023 4193
- Болата Назарбаева обязали вернуть государству акции алматинского завода 16.03.2023 3469
- Об изнасиловании в женской колонии заявила адвокат Айман Умарова 16.03.2023 8949
- О коррупции и поборах на границе с Китаем заявил Маулен Ашимбаев 16.03.2023 2034
- Давать взятки опасно: полицейские стали чаще сообщать о попытках казахстанцев "откупиться" 16.03.2023 2053
- Стрельбу в воздух устроила молодежь в Туркестанской области 15.03.2023 1898
- В Туркестанской области чиновники переоделись в национальные костюмы 15.03.2023 5410
- Массовая драка произошла на футбольном матче между "Кайратом " и "Каспием" 15.03.2023 1862
- Ножницы воткнулись в лицо девочки - жуткий случай произошёл в Кыргызстане 14.03.2023 7503
- "Считаю себя казашкой": самая сексуальная боксёрша страны поддержала челлендж 12.03.2023 4174
- Канело надел казахский чапан и поздравил бизнесмена 12.03.2023 2510
- Головкина лишили всех титулов чемпиона мира 11.03.2023 19418
- Скандал с сыном Даулета Турлыханова: как идёт расследование уголовного дела 10.03.2023 4806
- Парень снял на видео реакцию жены на новый трек и собрал 4 млн просмотров 10.03.2023 4168
- В Сети появилось видео жуткого ДТП в Павлодаре 10.03.2023 2878
- В Казахстане начнут штрафовать госорганы, если чиновники задержатся на работе 10.03.2023 4003
- Видео с Болатом Назарбаевым обсуждают в соцсетях 09.03.2023 21676
- Вместо цветов подарил машину: певец The Limba удивил супругу на 8 марта 08.03.2023 3497
- Юрист прокомментировал "задержания" кандидатов в депутаты мажилиса 07.03.2023 2877
- С сексуальными домогательствами сталкивались 5% казахстанцев – исследование 07.03.2023 2647
- Нападения на журналистов в Казахстане: полиция завела более 30 уголовных дел 07.03.2023 2857
- "За подвиг дали шоколадку": министр просвещения объяснил конфуз с детьми 07.03.2023 6949
- Узбекскую певицу лишили лицензии после её выступления "без штанов" 06.03.2023 12072
- За приставание к девочке в лифте мужчину арестовали на трое суток в Караганде 06.03.2023 3383
- Штраф за посещение порносайтов - в МВД объяснили рассылку 06.03.2023 4776
- Imanbek теперь наблюдает за жителями Нью-Йорка с "перекрестка миров" 05.03.2023 3577
-
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 10:17 271
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 619
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 484
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 560
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 725
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 812
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 721
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 692
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 784
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 805
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1012
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1029
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 929
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 916
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1100
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 1849
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 955
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1216
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1297
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 1484
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1289
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2145
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 1870
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 1688
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 1684
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 1994
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 1961
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 1660
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2229
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 1844
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 2808
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2291
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2135
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2174
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7056
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2304
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2404
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2403
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 2757
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2315
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3085
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 2696
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 2685
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3260
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 2914
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 2716
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3452
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3347
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3242
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3085
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 3895
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4198
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 3718
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 4640
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 4408
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 3872
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 4470
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 4628
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 3887
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 4950
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 4827
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 4715
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 5267
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 4145
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 4498
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 4613
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 5067
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 5019
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 5583
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 5196
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 4880
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 4525
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 4658
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 5034
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 5495
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 5590
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 5743
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 5594
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 7782
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 6285