"Мы должны развиваться сильные политические партии" — Ашимбаев о предстоящих выборах

Спикер Сената Маулен Ашимбаев рассказал, какие меры нужно предпринять Казахстану, чтобы застраховать демократические процессы и развить политическую конкуренцию, передаёт BaigeNews.kz.

"Чтобы избежать необратимого кризиса, застраховать демократические процессы в нашей стране, нужно выполнить несколько условий. Первое условие — должны развиваться сильные политические партии, должна быть политическая конкуренция между партиями. Во-вторых, нужно, чтобы у нас было сильное гражданское общество, чтобы люди могли выражать своё мнение, и они не боялись выразить свою позицию”, — считает Ашимбаев.

Он подчеркнул необходимость присутствия в стране сильных и влиятельных СМИ, которые не гонятся за популизмом, а имеют миссию позитивно влиять на ситуацию и информировать людей.

Спикер Сената также прокомментировал проведение досрочных президентских выборов.

“Предполагается, что эти выборы пройдут в новом формате. В целом, сегодня мировой опыт показывает, что избранный глава государства всегда имеет преимущество, поэтому он обычно занимает позицию по мировому опыту десять лет. Таким образом, если вы проанализируете страны мира и президентские выборы, вы увидите, что в основном президенты находятся в должности в течение этого срока.

Поэтому для того, чтобы в дальнейшем в Казахстане мы отграничивали сосредоточение власти в руках одного человека, и в целях демонополизации власти глава государства предложил такую инициативу", — сказал спикер сената.