Мы должны противостоять тому, чтобы Казахстан превращали в полигон для информационных атак - политолог

Вопросы аккредитации в Казахстане зарубежных журналистов и СМИ вызвали неоправданно громкий и искусственный резонанс. Так считает политолог Уразгали Сельтеев. По его словам, в легальном механизме нет ничего нового или противоречащего отечественной и мировой практике, передаёт BaigeNews.kz.

"Процесс на протяжении восьми лет регулируется Правилами аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов. Нормы утверждены нашим МИД ещё в 2016 году и никаких проблем на глобальном уровне тогда не вызвали. Сейчас лишь планируется закрепить указанные нормы в отраслевом Законе "О масс-медиа". То есть речь идёт о сугубо процедурном действии. Это не попытка ограничить права журналистов и свободу слова – не надо паниковать. Это важно и необходимо в рамках защиты нашего информационного пространства и национальной безопасности в целом от внешних угроз, - считает эксперт.

В своём Telegram-канале Сельтеев пишет, что в условиях обострения геополитических противостояний казахстанское информационное поле стало одной из арен идеолого-пропагандистской борьбы между Россией, Украиной, США, странами Евросоюза и Китаем.

"Практически повседневно на казахстанцах тестируются чужие идеологические нарративы. Судя по тому, что война в Украине затягивается, а к власти в большинстве западных стран рвутся "ястребы", ситуация будет усугубляться. И мы должны противостоять тому, чтобы нашу страну не превращали в "проходной двор" и полигон для информационных атак. Не важно, СМИ какого государства будет публиковать противоправный контент, распространять фейки и создавать ложные интерпретации о нашей республике – все должны соблюдать казахстанское законодательство. В противном случае их деятельность на территории нашей страны будет ограничена", - заявил политолог.

По его мнению, в отраслевом законе следует обозначить чёткие формулировки и конкретные критерии, подпадающие под угрозы национальной безопасности.