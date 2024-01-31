Мы должны противостоять тому, чтобы Казахстан превращали в полигон для информационных атак - политолог
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Вопросы аккредитации в Казахстане зарубежных журналистов и СМИ вызвали неоправданно громкий и искусственный резонанс. Так считает политолог Уразгали Сельтеев. По его словам, в легальном механизме нет ничего нового или противоречащего отечественной и мировой практике, передаёт BaigeNews.kz.
"Процесс на протяжении восьми лет регулируется Правилами аккредитации представительств иностранных СМИ и их журналистов. Нормы утверждены нашим МИД ещё в 2016 году и никаких проблем на глобальном уровне тогда не вызвали. Сейчас лишь планируется закрепить указанные нормы в отраслевом Законе "О масс-медиа". То есть речь идёт о сугубо процедурном действии. Это не попытка ограничить права журналистов и свободу слова – не надо паниковать. Это важно и необходимо в рамках защиты нашего информационного пространства и национальной безопасности в целом от внешних угроз, - считает эксперт.
В своём Telegram-канале Сельтеев пишет, что в условиях обострения геополитических противостояний казахстанское информационное поле стало одной из арен идеолого-пропагандистской борьбы между Россией, Украиной, США, странами Евросоюза и Китаем.
"Практически повседневно на казахстанцах тестируются чужие идеологические нарративы. Судя по тому, что война в Украине затягивается, а к власти в большинстве западных стран рвутся "ястребы", ситуация будет усугубляться. И мы должны противостоять тому, чтобы нашу страну не превращали в "проходной двор" и полигон для информационных атак. Не важно, СМИ какого государства будет публиковать противоправный контент, распространять фейки и создавать ложные интерпретации о нашей республике – все должны соблюдать казахстанское законодательство. В противном случае их деятельность на территории нашей страны будет ограничена", - заявил политолог.
По его мнению, в отраслевом законе следует обозначить чёткие формулировки и конкретные критерии, подпадающие под угрозы национальной безопасности.
"Тревога казахстанских медиа, журналистов, правозащитников – излишняя. Никто на их свободы и мнения, по крайне мере со стороны государства, не посягает. В этом плане многие страны ставят правовые заслоны для противодействия зарубежному влиянию. К примеру, попробуйте открыть официальное пропагандистское СМИ на территории США, Великобритании, Китая, Южной Кореи или России, которое станет в корне противоречить национальным интересам этих стран. Ответные действия местных властей будут очевидно предсказуемыми", - заключил эксперт.