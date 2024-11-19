Мы должны поддерживать настоящих героев труда ― Бектенов о популяризации рабочих профессий
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Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил, что в Казахстане надо поддерживать героев труда и тружеников, избегать иждивенческих настроений, передаёт BaigeNews.kz.
Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что предстоящий Год рабочих профессий может стать мощным стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли и привлечения в село необходимых специалистов.
"Глава государства отмечает важность популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма, необходимости избегать иждивенческих настроений.
Мы должны поддерживать настоящих героев труда, простых тружеников, представителей трудовых династий, опытных работников на предприятиях, в бизнесе и в государственном секторе", – подчеркнул Олжас Бектенов.
Соответствующую работу по поддержке рабочих специальностей важно также проводить в информационном поле, охватывая в том числе масс-медиа и социальные сети. Поручение дано министерству культуры и информации, всем госорганам, акиматам.
Ранее сообщалось, что казахстанским аграриям помогут в продвижении продукции на экспорт.
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