Мы должны поддерживать настоящих героев труда ― Бектенов о популяризации рабочих профессий

Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании Правительства заявил, что в Казахстане надо поддерживать героев труда и тружеников, избегать иждивенческих настроений, передаёт BaigeNews.kz.

Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что предстоящий Год рабочих профессий может стать мощным стимулом для развития сельскохозяйственной отрасли и привлечения в село необходимых специалистов.

"Глава государства отмечает важность популяризации в обществе ценностей трудолюбия и профессионализма, необходимости избегать иждивенческих настроений. Мы должны поддерживать настоящих героев труда, простых тружеников, представителей трудовых династий, опытных работников на предприятиях, в бизнесе и в государственном секторе", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Соответствующую работу по поддержке рабочих специальностей важно также проводить в информационном поле, охватывая в том числе масс-медиа и социальные сети. Поручение дано министерству культуры и информации, всем госорганам, акиматам.

Ранее сообщалось, что казахстанским аграриям помогут в продвижении продукции на экспорт.